Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
09 декабря 2025, 10:07 | Обновлено 09 декабря 2025, 10:13
БОРТНИК: «Было бы несправедливо, если бы Украина WU-19 не попала в элиту»

Сине-желтая команда повысилась в классе, став лучшей среди вторых мест

УАФ. Олег Бортник

Из Боснии и Герцеговины вернулась молодежная женская сборная Украины WU-19, которая приняла участие в первом раунде отбора Евро-2026 WU-19 в Лиге B, где ее соперниками, кроме хозяйки турнира, были команды Сан-Марино и Румынии.

Главный тренер Олег Бортник поделился впечатлениями от выступления своих подопечных, которые, хотя и не заняли первое место, стали лучшими среди тех, кто финишировал вторыми в своих группах, и также повысились в классе:

– Когда прозвучал финальный свисток в заключительном матче с румынками и стало очевидно, что ничейный счет (0:0) обеспечивает соперницам первое место по дополнительным показателям, было очень обидно, и девочки не скрывали разочарования, ведь по количеству созданных моментов у нас было преимущество.

Но справедливость все же восторжествовала, поскольку украинки стали лучшими среди сборных, финишировавших вторыми в своих группах. И на нашей улице был праздник! Было бы несправедливо, если бы мы не попали в элитный дивизион.

– Предматчевые расклады показывали, что сборная Сан-Марино значительно уступает другим участникам. И после нашей победы на старте над боснийками (2:0) и победы румынок над Сан-Марино (6:0) удивила отсутствием в матче второго тура сразу пятерых ведущих игроков, хотя нужно было одержать победу с большим счетом над аутсайдером…

– На это есть объяснение. В матче с боснийками, который проходил при сложных погодных условиях, было много необязательных падений. Все наши лидеры получили желтые карточки, и если бы в матче с Сан-Марино они также получили предупреждения, то в решающем противостоянии с румынками не обошлось бы без дисквалификаций.

Поэтому мы внесли коррективы в состав. Нельзя сказать, что риск полностью оправдал себя, ведь Румынию мы не победили, но с другой стороны – мы сохранили свои ворота в неприкосновенности и были в итоге вознаграждены путевкой в Лигу A.

– Уже в марте ваши подопечные примут участие во втором раунде отбора Евро-2026, только уже в Лиге A. Следует ли ожидать кадрового усиления?

– 11 декабря пройдет жеребьевка, и станут известны наши следующие соперники. Конечно, они будут сильнее, и к этому нужно быть готовыми. Что касается изменений, то они будут, но минимальные.

В Боснии и Герцеговине сборная Украины выступала фактически в оптимальном составе. Поэтому остается надеяться, что девочки не остановятся на достигнутом, будут прогрессировать, и это будет способствовать усилению конкуренции за место в стартовом составе.

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

Группа B3. Босния и Герцеговина

1-й тур, 26.11.2025

  • 14:00. Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Сан-Марино – 6:0 (Углевик)

2-й тур, 29.11.2025

  • 14:00. Украина – Сан-Марино – 5:0 (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Босния и Герцеговина – 2:1 (Углевик)

3-й тур, 02.12.2025

  1. 14:00. Украина – Румыния – 0:0 (Углевик)
  2. 14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:10 (Биелина)

Турнирная таблица

Олег Бортник женская сборная Румынии по футболу женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19 женская сборная Боснии и Герцеговины по футболу женская сборная Сан-Марино по футболу Босния и Герцеговина - Украина Украина - Румыния
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
