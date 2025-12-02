Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья с Румынией. Украина WU-19 вышла в Лигу A как лучшая вторая команда
Молодежные турниры
02 декабря 2025, 16:17 | Обновлено 02 декабря 2025, 16:24
326
0

Ничья с Румынией. Украина WU-19 вышла в Лигу A как лучшая вторая команда

Игра отбора к ЧЕ-2026 завершилась без забитых голов, что устроило обе сборные

02 декабря 2025, 16:17 | Обновлено 02 декабря 2025, 16:24
326
0
Ничья с Румынией. Украина WU-19 вышла в Лигу A как лучшая вторая команда
УАФ

2 декабря в румынском городе Углевик молодежная женская сборная Украины WU-19 провела третий матч первого раунда отбора к Евро-2026 WU-19 против команды Румынии (0:0).

В стартовом поединке подопечные Олега Бортника обыграли хозяек, команду Боснии и Герцеговины, со счетом 2:0, а затем победили Сан-Марино – 5:0. Команда Румынии также одержала две победы – над Сан-Марино (6:0) и над Боснией и Герцеговиной (2:1).

По дополнительным показателям (количество забитых мячей) румынки опережали сине-желтых, поэтому в очной встрече, чтобы занять первое место в группе, украинкам нужна была только победа.

По сравнению с предыдущим поединком главный тренер Олег Бортник провел в стартовом составе пять замен. Первый тайм вышел эмоциональным, прошел в упорной равной борьбе, но без забитых мячей. После перерыва украинки продолжили искать пути к воротам соперниц. Но румынки действовали по счету и максимально внимательно в защите. В последние минуты сине-желтые устроили финальный штурм, но и он не принес результата (0:0).

Не пропустив в трех матчах ни одного мяча и набрав равное количество очков (по 7) с соперницами, сине-желтые финишировали в группе вторыми. Но Украина также поднялась в Лигу А второго раунда как лучшая вторая команда Лиги В.

В другом матче группы Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино (10:0) и финишировала третьей в группе.

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

3-й тур, Углевик (Румыния), 2 ноября 2025

Румыния WU-19 – Украина WU-19 – 0:0

Румыния WU-19: Балог, Богош, Бортэа, Бобок, Михэеску, Соке (к), Чоабла, Олах, Думитру (Фулоп, 73), Раду (Оуату, 46), Никулеску.

Украина WU-19: Сахно, Савка, Авраменко, Мигаль (Канаховская, 71), Марценюк, Игнатенко (к), Осадчая, Голованчук, Савкина, Белова, Ткачук.

Предупреждения: Никулеску, 68, Богош, 70 – Голованчук, 12, Осадчая, 19, Авраменко, 65, Ткачук, 84.

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

Группа В3. Босния и Герцеговина

1-й тур, 26.11.2025

  • 14:00. Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Сан-Марино – 6:0 (Углевик)

2-й тур, 29.11.2025

  • 14:00. Украина – Сан-Марино – 5:0 (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Босния и Герцеговина – 2:1 (Углевик)

3-й тур, 02.12.2025

  • 14:00. Украина – Румыния – 0:0 (Углевик)
  • 14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:10 (Биелина)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Украина WU-17 упустила перевес над Румынией и вылетела в Лигу B отбора ЧЕ
Украина WU-19 – Румыния WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Румыния WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
женская сборная Румынии по футболу женская сборная Украины по футболу U-19 Украина - Румыния чемпионат Европы по футболу WU-19 Олег Бортник выбор редакции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Футбол | 01 декабря 2025, 15:51 8
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?

Ожидается, что в январе 2026 года вингер сборной Украины присоединится к «Страсбургу»

7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
Футбол | 02 декабря 2025, 14:18 1
7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные

В этом списке имена, от которых голова может пойти кругом…

Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Футбол | 02.12.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Футбол | 02.12.2025, 07:47
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
Футбол | 01.12.2025, 18:18
ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 18
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 4
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 7
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем