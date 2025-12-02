Ничья с Румынией. Украина WU-19 вышла в Лигу A как лучшая вторая команда

2 декабря в румынском городе Углевик молодежная женская сборная Украины WU-19 провела третий матч первого раунда отбора к Евро-2026 WU-19 против команды Румынии (0:0).

В стартовом поединке подопечные Олега Бортника обыграли хозяек, команду Боснии и Герцеговины, со счетом 2:0, а затем победили Сан-Марино – 5:0. Команда Румынии также одержала две победы – над Сан-Марино (6:0) и над Боснией и Герцеговиной (2:1).

По дополнительным показателям (количество забитых мячей) румынки опережали сине-желтых, поэтому в очной встрече, чтобы занять первое место в группе, украинкам нужна была только победа.

По сравнению с предыдущим поединком главный тренер Олег Бортник провел в стартовом составе пять замен. Первый тайм вышел эмоциональным, прошел в упорной равной борьбе, но без забитых мячей. После перерыва украинки продолжили искать пути к воротам соперниц. Но румынки действовали по счету и максимально внимательно в защите. В последние минуты сине-желтые устроили финальный штурм, но и он не принес результата (0:0).

Не пропустив в трех матчах ни одного мяча и набрав равное количество очков (по 7) с соперницами, сине-желтые финишировали в группе вторыми. Но Украина также поднялась в Лигу А второго раунда как лучшая вторая команда Лиги В.

В другом матче группы Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино (10:0) и финишировала третьей в группе.

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

3-й тур, Углевик (Румыния), 2 ноября 2025

Румыния WU-19 – Украина WU-19 – 0:0

Румыния WU-19: Балог, Богош, Бортэа, Бобок, Михэеску, Соке (к), Чоабла, Олах, Думитру (Фулоп, 73), Раду (Оуату, 46), Никулеску.

Украина WU-19: Сахно, Савка, Авраменко, Мигаль (Канаховская, 71), Марценюк, Игнатенко (к), Осадчая, Голованчук, Савкина, Белова, Ткачук.

Предупреждения: Никулеску, 68, Богош, 70 – Голованчук, 12, Осадчая, 19, Авраменко, 65, Ткачук, 84.

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

Группа В3. Босния и Герцеговина

1-й тур, 26.11.2025

14:00. Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (Биелина)

14:00. Румыния – Сан-Марино – 6:0 (Углевик)

2-й тур, 29.11.2025

14:00. Украина – Сан-Марино – 5:0 (Биелина)

14:00. Румыния – Босния и Герцеговина – 2:1 (Углевик)

3-й тур, 02.12.2025

14:00. Украина – Румыния – 0:0 (Углевик)

14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:10 (Биелина)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика