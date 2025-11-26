Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина WU-19 переиграла сверстниц из Боснии, хозяек будущего ЧЕ-2026
Молодежные турниры
26 ноября 2025, 16:34 | Обновлено 26 ноября 2025, 16:49
Украина WU-19 переиграла сверстниц из Боснии, хозяек будущего ЧЕ-2026

Сине-желтые забили два гола в ворота бойснийской команды

26 ноября в боснийском городе Биелина молодежная женская сборная Украины WU-19 провела стартовый матч первого раунда отбора к Евро-2026 WU-19. Соперником сине-желтых была команда хозяек – сборная Боснии и Герцеговины.

Первый тайм прошел под преимуществом украинской команды. Свою нацеленность на ворота соперниц наши футболистки реализовали на 23-й минуте. После розыгрыша стандарта на своей половине и быстрой комбинации Гладун выполнила передачу на Марценюк, которая мощным ударом в дальний угол открыла счет (1:0).

До перерыва подопечные Олега Бортника могли укрепить преимущество. Удар Осадчей из-за пределов штрафной пришелся в перекладину. Сразу две возможности была у Мигаль: сначала вратарь парировала ее удар в ближний угол, а через минуту мяч после удара Анастасии все же пересек линию ворот – однако гол был отменен из-за фола в атаке.

После перерыва боснийки попытались переломить ход игры: добавили в скорости и начали активнее навязывать борьбу. На 67-й минуте Аличкович выскочила на ударную позицию и прокинула мяч мимо голкипера, однако украинок подстраховала штанга. Сине-желтые выдержали давление, а на 77-й минуте реализовали контратаку. Марценюк вывела Голованчук на рандеву с вратарем, и та хладнокровно реализовала момент (2:0).

Украина WU-19 уверенно стартовала в отборе к Евро-2026, обыграв команду Боснии и Герцеговины (2:0), хозяйку будущего ЧЕ. В другом матче группы Румыния разгромила Сан-Марино (6:0). Следующий матч украинки проведут против сборной Сан-Марино (29 ноября в 14:00 по киевскому времени).

Квалификация Евро-2026 WU-19. Первый раунд

Группа B3. 26.11.2025. Биелина (Босния и Герцеговина)

Босния и Герцеговина WU-19 – Украина WU-19 – 0:2 (0:1)

Голы: Марценюк, 23, Голованчук, 77.

Босния и Герцеговина WU-19: Голубович, Лакетич (Аличкович, 46), Хафризович, Димитрич, Милечевич, Миркович (Вукелич, 72), Абдукич (Хаджихайдеревич, 89), Юрич, Ранкич (к), Маркович, Эркич.

Украина WU-19: Сахно, Игнатенко (к), Савка, Авраменко, Осадча, Гладун (Канаховская, 63), Савкина, Голованчук, Марценюк (Борейко, 87), Мигаль (Артеменко, 90+6), Ткачук (Коновалова, 46).

Предупреждения: Димитрич, 38 – Мигаль, 24, Осадча, 40, Савкина, 57, Марценюк, 69, Игнатенко, 81, Сахно, 90+6.

Группа B3. Босния и Герцеговина. Календарь матчей

1-й тур, 26.11.2025

  • 14:00. Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Сан-Марино – 6:0 (Углевик)

2-й тур, 29.11.2025

  • 14:00. Украина – Сан-Марино (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Босния и Герцеговина (Углевик)

3-й тур, 02.12.2025

  • 14:00. Украина – Румыния (Углевик)
  • 14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина (Биелина)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19 женская сборная Боснии и Герцеговины по футболу Олег Бортник Босния и Герцеговина - Украина видео голов и обзор выбор редакции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
