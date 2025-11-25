Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Босния и Герцеговина WU-19 – Украина WU-19. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Молодежные турниры
25 ноября 2025, 15:57 | Обновлено 25 ноября 2025, 15:58
Смотрите 26 ноября в 14:00 матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2026 WU-19

УАФ

Девичья сборная Украины WU-19 стартует в первом раунде квалификации чемпионата Европы 2026 WU-19 по футболу.

26 ноября в 14:00 в боснийском городе Биелина сыграют Босния и Герцеговина U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины WU-19 играет в группе 3 Лиги B вместе с Румынией, Боснией и Герцеговиной, Сан-Марино.

Турнир в этой группе пройдет в Боснии и Герцеговине с 26 ноября по 2 декабря.

Сине-желтая команда также сыграет с Сан-Марино (29 ноября в 14:00), Румынией (2 декабря в 14:00).

В Лигу А выйдут победители 6 групп Лиги В и лучшая команда среди тех, кто займет вторые места. Сборной Боснии и Герцеговины, которая автоматически квалифицируется в финальный турнир чемпионата Европы как хозяйка, разрешено проводить официальные матчи этого этапа.

Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-19 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа продлятся до 22 апреля 2026 года. По итогам определятся 7 сборных (это будут победители групп Лиги А), которые составят компанию Боснии и Герцеговине на финальной стадии турнира, который пройдет с 27 июня по 10 июля.

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

Группа В3. Босния и Герцеговина

1-й тур, 26.11.2025

  • 14:00. Босния и Герцеговина – Украина (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Сан-Марино (Углевик)

2-й тур, 29.11.2025

  • 14:00. Украина – Сан-Марино (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Босния и Герцеговина (Углевик)

3-й тур, 02.12.2025

  • 14:00. Украина – Румыния (Углевик)
  • 14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина (Биелина)

БОРТНИК: «Сборная постарается удивить соперников домашними заготовками»
Сборная Украины WU-19 26 ноября стартует в квалификации Евро-2026
Известна заявка молодежной сборной Украины WU-19 в 1-м раунде отбора Евро
женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19 женская сборная Боснии и Герцеговины по футболу Олег Бортник Босния и Герцеговина - Украина смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
