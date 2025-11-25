Сборная Украины WU-19 26 ноября стартует в квалификации Евро-2026

Женская сборная Украины WU-19 стартует в первом раунда квалификации чемпионата Европы 2026 WU-19 по футболу.

Сборная Украины WU-19 будет соревноваться в группе 3 Лиги B вместе с Румынией, Боснией и Герцеговиной, Сан-Марино.

Турнир в этой группе пройдет в Боснии и Герцеговине с 26 ноября по 2 декабря.

Сине-желтая команда сыграет с Боснией (26 ноября в 14:00), Сан-Марино (29 ноября в 14:00), Румынией (2 декабря в 14:00).

В Лигу А выйдут победители 6 групп Лиги В и лучшая команда среди тех, кто займет вторые места. Сборной Боснии и Герцеговины, которая автоматически квалифицируется в финальный турнир чемпионата Европы как хозяйка, разрешено проводить официальные матчи этого этапа.

Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-19 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа продлятся до 22 апреля 2026 года. По итогам определятся 7 сборных (это будут победители групп Лиги А), которые составят компанию Боснии и Герцеговине на финальной стадии турнира, который пройдет с 27 июня по 10 июля.

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

Группа В3. Босния и Герцеговина

1-й тур, 26.11.2025

14:00. Босния и Герцеговина – Украина (Биелина)

(Биелина) 14:00. Румыния – Сан-Марино (Углевик)

2-й тур, 29.11.2025

14:00. Украина – Сан-Марино (Биелина)

– Сан-Марино (Биелина) 14:00. Румыния – Босния и Герцеговина (Углевик)

3-й тур, 02.12.2025

14:00. Украина – Румыния (Углевик)

– Румыния (Углевик) 14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина (Биелина)

Состав групп первого раунда квалификации

Лига А

Группа А1: Португалия, Дания, Исландия, Косово

Группа А2: Испания, Германия, Бельгия, Фарерские острова

Группа А3: Англия, Австрия, Греция, Эстония

Группа А4: Нидерланды, Норвегия, Шотландия, Хорватия

Группа А5: Польша, Швеция, Ирландия, Болгария

Группа А6: Италия, Швейцария, беларусь, Северная Ирландия

Группа А7: Франция, Уэльс, Финляндия, Турция

Лига В

Группа В1: Сербия, Черногория, Кипр, Армения

Группа В2: Словакия, Люксембург, Албания, Лихтенштейн

Группа В3: Румыния, Украина , Босния и Герцеговина, Сан-Марино

, Босния и Герцеговина, Сан-Марино Группа В4: Чехия, Венгрия, Литва, Молдова

Группа В5: Словения, Северная Македония, Грузия, Азербайджан

Группа В6: Израиль, Латвия, Мальта, Казахстан

Состав женской сборной Украины WU-19

Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Уляна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог), Светлана Сахно (Колос Ковалевка)

Защитники: Алина Савка (Ворскла Полтава), Мария Игнатенко, Диана Ткачук, Дарья Артеменко (все – Ладомир Владимир), Екатерина Деркач (Погорина Костополь), Ева Балацкая (Шахтер Донецк), Мария Осадча (Систерс Одесса), Евгения Белова (Цюрих, Швейцария)

Полузащитники: Виктория Савкина, Заряна Гладун (обе – Ладомир Владимир), Анна Авраменко (Кривбасс Кривой Рог), Яна Борейко (Полесье Житомир), Анастасия Мигаль (ДВТК, Венгрия), Эмилия Канаховская (Магдебург, Германия)

Нападающие: Елена Марценюк (ЕМС-Подолье Винница), Вероника Голованчук (Полесье Житомир), София Коновалова (Ладомир Владимир)