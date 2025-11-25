Сборная Украины WU-19 26 ноября стартует в квалификации Евро-2026
Оппонентами сине-желтой команды станут Румыния, Босния и Сан-Марино
Женская сборная Украины WU-19 стартует в первом раунда квалификации чемпионата Европы 2026 WU-19 по футболу.
Сборная Украины WU-19 будет соревноваться в группе 3 Лиги B вместе с Румынией, Боснией и Герцеговиной, Сан-Марино.
Турнир в этой группе пройдет в Боснии и Герцеговине с 26 ноября по 2 декабря.
Сине-желтая команда сыграет с Боснией (26 ноября в 14:00), Сан-Марино (29 ноября в 14:00), Румынией (2 декабря в 14:00).
В Лигу А выйдут победители 6 групп Лиги В и лучшая команда среди тех, кто займет вторые места. Сборной Боснии и Герцеговины, которая автоматически квалифицируется в финальный турнир чемпионата Европы как хозяйка, разрешено проводить официальные матчи этого этапа.
Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-19 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа продлятся до 22 апреля 2026 года. По итогам определятся 7 сборных (это будут победители групп Лиги А), которые составят компанию Боснии и Герцеговине на финальной стадии турнира, который пройдет с 27 июня по 10 июля.
Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации
Группа В3. Босния и Герцеговина
1-й тур, 26.11.2025
- 14:00. Босния и Герцеговина – Украина (Биелина)
- 14:00. Румыния – Сан-Марино (Углевик)
2-й тур, 29.11.2025
- 14:00. Украина – Сан-Марино (Биелина)
- 14:00. Румыния – Босния и Герцеговина (Углевик)
3-й тур, 02.12.2025
- 14:00. Украина – Румыния (Углевик)
- 14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина (Биелина)
Состав групп первого раунда квалификации
Лига А
- Группа А1: Португалия, Дания, Исландия, Косово
- Группа А2: Испания, Германия, Бельгия, Фарерские острова
- Группа А3: Англия, Австрия, Греция, Эстония
- Группа А4: Нидерланды, Норвегия, Шотландия, Хорватия
- Группа А5: Польша, Швеция, Ирландия, Болгария
- Группа А6: Италия, Швейцария, беларусь, Северная Ирландия
- Группа А7: Франция, Уэльс, Финляндия, Турция
Лига В
- Группа В1: Сербия, Черногория, Кипр, Армения
- Группа В2: Словакия, Люксембург, Албания, Лихтенштейн
- Группа В3: Румыния, Украина, Босния и Герцеговина, Сан-Марино
- Группа В4: Чехия, Венгрия, Литва, Молдова
- Группа В5: Словения, Северная Македония, Грузия, Азербайджан
- Группа В6: Израиль, Латвия, Мальта, Казахстан
Состав женской сборной Украины WU-19
Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Уляна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог), Светлана Сахно (Колос Ковалевка)
Защитники: Алина Савка (Ворскла Полтава), Мария Игнатенко, Диана Ткачук, Дарья Артеменко (все – Ладомир Владимир), Екатерина Деркач (Погорина Костополь), Ева Балацкая (Шахтер Донецк), Мария Осадча (Систерс Одесса), Евгения Белова (Цюрих, Швейцария)
Полузащитники: Виктория Савкина, Заряна Гладун (обе – Ладомир Владимир), Анна Авраменко (Кривбасс Кривой Рог), Яна Борейко (Полесье Житомир), Анастасия Мигаль (ДВТК, Венгрия), Эмилия Канаховская (Магдебург, Германия)
Нападающие: Елена Марценюк (ЕМС-Подолье Винница), Вероника Голованчук (Полесье Житомир), София Коновалова (Ладомир Владимир)
