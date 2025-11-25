Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БОРТНИК: «Сборная постарается удивить соперников домашними заготовками»
Молодежные турниры
25 ноября 2025, 15:41 | Обновлено 25 ноября 2025, 16:01
135
0

БОРТНИК: «Сборная постарается удивить соперников домашними заготовками»

Женская сборная Украины U-19 проведет мини-турнир квалификации Евро-2026

25 ноября 2025, 15:41 | Обновлено 25 ноября 2025, 16:01
135
0
БОРТНИК: «Сборная постарается удивить соперников домашними заготовками»
УАФ

С 26 ноября по 2 декабря в Боснии и Герцеговине пройдет первый раунд отбора Евро-2026 WU-19 в Лиге В, где соперницами молодежной женской сборной Украины будут футболистки из Боснии, Румынии и Сан-Марино.

Главный тренер сине-желтых Олег Бортник рассказал о последних новостях из расположения команды:

– Перед отъездом на Балканы мы провели в Ужгороде короткий этап подготовки. Были вызваны практически все те игроки, которые в конце августа уже тренировались под моим руководством на сборе в Тростянце, среди них и три легионера.

– Помнится, тогда ваши подопечные даже успели провести несколько спаррингов. А как сейчас?

– Мы планировали сыграть с местным «Минаем», но закарпатская команда неожиданно ушла на каникулы, так что пришлось ограничиться тренировочным процессом.

С другой стороны, острой необходимости в спарринге не было, так как все вызванные на сбор футболистки имеют достаточную игровую практику на клубном уровне. Кстати, именно игровая практика была в приоритете при определении потенциальных претенденток на поездку в Боснию и Герцеговину. Вот почему в сборной больше всего представительниц «Ладомира» из элитного дивизиона, основу которого составляет именно молодежь.

– Кадровых потерь удалось избежать?

– К сожалению, травмированы Анастасия Тарасенко из «Ладомира» и Анастасия Жигадло из «Кривбасса», на которых я очень рассчитывал.

– Кого считаете главными конкурентками в борьбе за возвращение в класс сильнейших?

– В моем распоряжении есть только видеозаписи недавних товарищеских матчей румынок со шведками. Наши географические соседи произвели очень приятное впечатление.

С другими участниками группового турнира будем знакомиться уже непосредственно во время поединков. О серьезности намерений тех же хозяек свидетельствует то, что именно Босния и Герцеговина следующим летом будет принимать Евро в этой возрастной категории.

Однако нас это не пугает. В Ужгороде мы отрабатывали несколько тактических схем, постараемся удивить соперниц и домашними заготовками. Настрой – максимальный, а настроение – боевое.

По теме:
Босния и Герцеговина WU-19 – Украина WU-19. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Сборная Украины WU-19 26 ноября стартует в квалификации Евро-2026
Людмила ЛЕМЕШКО: «Решающим для сборной будет матч с Румынией»
женская сборная Румынии по футболу женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19 женская сборная Боснии и Герцеговины по футболу Олег Бортник женская сборная Сан-Марино по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25 ноября 2025, 06:23 49
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо

Горняки набрали 30 очков и лидируют в чемпионате Украины

Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25 ноября 2025, 09:59 3
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику

Британец хочет организовать трилогию

Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Футбол | 25.11.2025, 13:59
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Футбол | 25.11.2025, 10:46
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Футбол | 24.11.2025, 23:59
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
24.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем