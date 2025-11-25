БОРТНИК: «Сборная постарается удивить соперников домашними заготовками»

С 26 ноября по 2 декабря в Боснии и Герцеговине пройдет первый раунд отбора Евро-2026 WU-19 в Лиге В, где соперницами молодежной женской сборной Украины будут футболистки из Боснии, Румынии и Сан-Марино.

Главный тренер сине-желтых Олег Бортник рассказал о последних новостях из расположения команды:

– Перед отъездом на Балканы мы провели в Ужгороде короткий этап подготовки. Были вызваны практически все те игроки, которые в конце августа уже тренировались под моим руководством на сборе в Тростянце, среди них и три легионера.

– Помнится, тогда ваши подопечные даже успели провести несколько спаррингов. А как сейчас?

– Мы планировали сыграть с местным «Минаем», но закарпатская команда неожиданно ушла на каникулы, так что пришлось ограничиться тренировочным процессом.

С другой стороны, острой необходимости в спарринге не было, так как все вызванные на сбор футболистки имеют достаточную игровую практику на клубном уровне. Кстати, именно игровая практика была в приоритете при определении потенциальных претенденток на поездку в Боснию и Герцеговину. Вот почему в сборной больше всего представительниц «Ладомира» из элитного дивизиона, основу которого составляет именно молодежь.

– Кадровых потерь удалось избежать?

– К сожалению, травмированы Анастасия Тарасенко из «Ладомира» и Анастасия Жигадло из «Кривбасса», на которых я очень рассчитывал.

– Кого считаете главными конкурентками в борьбе за возвращение в класс сильнейших?

– В моем распоряжении есть только видеозаписи недавних товарищеских матчей румынок со шведками. Наши географические соседи произвели очень приятное впечатление.

С другими участниками группового турнира будем знакомиться уже непосредственно во время поединков. О серьезности намерений тех же хозяек свидетельствует то, что именно Босния и Герцеговина следующим летом будет принимать Евро в этой возрастной категории.

Однако нас это не пугает. В Ужгороде мы отрабатывали несколько тактических схем, постараемся удивить соперниц и домашними заготовками. Настрой – максимальный, а настроение – боевое.