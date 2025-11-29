Забили 5 мячей. Сборная Украины WU-19 разгромила соперниц из Сан-Марино

29 ноября в городе Биелина молодежная женская сборная Украины WU-19 провела второй матч первого раунда отбора к Евро-2026 WU-19. Соперником сине-желтых была команда Сан-Марино.

По сравнению с поединком против Боснии и Герцеговины (2:0) главный тренер команды Олег Бортник провел в стартовом составе 5 изменений. В этой игре украинкам было важно не просто победить, а сделать это с максимально возможной разницей мячей. Ведь Румыния, с которой сине-желтые сыграют в третьем туре, обыграла Сан-Марино со счетом 6:0 и благодаря лучшей разнице мячей имела преимущество в турнирной таблице перед очной встречей.

Украинки уже в первом тайме забили в ворота соперниц 4 мяча. Первые два гола пришли после стандартов: Ткачук реализовала розыгрыш углового ударом под перекладину метров с 18. Через четыре минуты Голованчук воспользовалась вбросом аута и также отличилась дальним ударом. В середине тайма Белова воспользовалась ошибкой защитницы и с пределов вратарской переправила мяч в сетку. А в конце тайма индивидуальными действиями отличилась Канаховская, которая прошла левым флангом, сместилась в штрафную площадь и переиграла голкипершу.

А вот второй тайм, несмотря на значительное преимущество украинок, получился не таким результативным – был забит только один мяч. Под занавес игры дубль оформила Ткачук, воспользовавшись передачей в разрез от Беловой. Табло зафиксировало вторую подряд победу сине-желтых (5:0).

В другом матче группы Румыния обыграла Боснию и Герцеговину (2:1) и по дополнительным показателям остается на первом месте (по 6 очков с Украиной).

Заключительный поединок группы украинки проведут против румынок 2 декабря в 14:00 по киевскому времени, и в этой игре сине-желтую команду устроит только победа.

Евро-2026 WU-19. Первый раунд отбора. Группа B3

2-й тур, 29.11.2025. Биелина (Босния и Герцеговина)

Украина WU-19 – Сан-Марино WU-19 – 5:0 (4:0)

Голы: Ткачук, 15, 89, Голованчук, 19, Белова, 25, Канаховская, 38

Украина WU-19: Харченко, Борейко, Савка, Авраменко (к), Гладун, Ткачук, Артеменко, Голованчук, Марценюк (Коновалова, 46, Балацкая, 87), Белова, Канаховская.

Сан-Марино WU-19: Форчеллини (Мастронарди, 90+1), Бенедеттини, Карли, Паолини, Стифани (Лонфернини, 80), Таманьини, Бальсимелли, Языджи, Теренци, Паоне, Бончуччи.

Предупреждения: Савка, 31, Авраменко, 47 – Бенедеттини, 45+3

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

Группа B3. Босния и Герцеговина

1-й тур, 26.11.2025

14:00. Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (Биелина)

– 0:2 (Биелина) 14:00. Румыния – Сан-Марино – 6:0 (Углевик)

2-й тур, 29.11.2025

14:00. Украина – Сан-Марино – 5:0 (Биелина)

– Сан-Марино – 5:0 (Биелина) 14:00. Румыния – Босния и Герцеговина – 2:1 (Углевик)

3-й тур, 02.12.2025

14:00. Украина – Румыния (Углевик)

– Румыния (Углевик) 14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина (Биелина)

Турнирная таблица

