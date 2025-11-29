Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забили 5 мячей. Сборная Украины WU-19 разгромила соперниц из Сан-Марино
Молодежные турниры
29 ноября 2025, 16:12 | Обновлено 29 ноября 2025, 16:21
206
0

Забили 5 мячей. Сборная Украины WU-19 разгромила соперниц из Сан-Марино

Сине-желтая команда одержала вторую победу в группе отбора к ЧЕ-2026 WU-19

29 ноября 2025, 16:12 | Обновлено 29 ноября 2025, 16:21
206
0
Забили 5 мячей. Сборная Украины WU-19 разгромила соперниц из Сан-Марино
УАФ

29 ноября в городе Биелина молодежная женская сборная Украины WU-19 провела второй матч первого раунда отбора к Евро-2026 WU-19. Соперником сине-желтых была команда Сан-Марино.

По сравнению с поединком против Боснии и Герцеговины (2:0) главный тренер команды Олег Бортник провел в стартовом составе 5 изменений. В этой игре украинкам было важно не просто победить, а сделать это с максимально возможной разницей мячей. Ведь Румыния, с которой сине-желтые сыграют в третьем туре, обыграла Сан-Марино со счетом 6:0 и благодаря лучшей разнице мячей имела преимущество в турнирной таблице перед очной встречей.

Украинки уже в первом тайме забили в ворота соперниц 4 мяча. Первые два гола пришли после стандартов: Ткачук реализовала розыгрыш углового ударом под перекладину метров с 18. Через четыре минуты Голованчук воспользовалась вбросом аута и также отличилась дальним ударом. В середине тайма Белова воспользовалась ошибкой защитницы и с пределов вратарской переправила мяч в сетку. А в конце тайма индивидуальными действиями отличилась Канаховская, которая прошла левым флангом, сместилась в штрафную площадь и переиграла голкипершу.

А вот второй тайм, несмотря на значительное преимущество украинок, получился не таким результативным – был забит только один мяч. Под занавес игры дубль оформила Ткачук, воспользовавшись передачей в разрез от Беловой. Табло зафиксировало вторую подряд победу сине-желтых (5:0).

В другом матче группы Румыния обыграла Боснию и Герцеговину (2:1) и по дополнительным показателям остается на первом месте (по 6 очков с Украиной).

Заключительный поединок группы украинки проведут против румынок 2 декабря в 14:00 по киевскому времени, и в этой игре сине-желтую команду устроит только победа.

Евро-2026 WU-19. Первый раунд отбора. Группа B3

2-й тур, 29.11.2025. Биелина (Босния и Герцеговина)

Украина WU-19 – Сан-Марино WU-19 – 5:0 (4:0)

Голы: Ткачук, 15, 89, Голованчук, 19, Белова, 25, Канаховская, 38

Украина WU-19: Харченко, Борейко, Савка, Авраменко (к), Гладун, Ткачук, Артеменко, Голованчук, Марценюк (Коновалова, 46, Балацкая, 87), Белова, Канаховская.

Сан-Марино WU-19: Форчеллини (Мастронарди, 90+1), Бенедеттини, Карли, Паолини, Стифани (Лонфернини, 80), Таманьини, Бальсимелли, Языджи, Теренци, Паоне, Бончуччи.

Предупреждения: Савка, 31, Авраменко, 47 – Бенедеттини, 45+3

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

Группа B3. Босния и Герцеговина

1-й тур, 26.11.2025

  • 14:00. Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Сан-Марино – 6:0 (Углевик)

2-й тур, 29.11.2025

  • 14:00. Украина – Сан-Марино – 5:0 (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Босния и Герцеговина – 2:1 (Углевик)

3-й тур, 02.12.2025

  • 14:00. Украина – Румыния (Углевик)
  • 14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина (Биелина)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Буковина – Пробой – 3:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Подолье – Металлург З – 3:0. Поединок аутсайдеров. Видео голов и обзор
женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19 Олег Бортник женская сборная Сан-Марино по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 29 ноября 2025, 08:15 14
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход

Андрей может перейти в «Интер»

Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29 ноября 2025, 05:44 18
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ

Горняки финализировали сделку по Просперу Оба

Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Футбол | 29.11.2025, 09:47
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Перед Реалом. Тренер Жироны не пожалел приятных слов для Ваната
Футбол | 29.11.2025, 15:21
Перед Реалом. Тренер Жироны не пожалел приятных слов для Ваната
Перед Реалом. Тренер Жироны не пожалел приятных слов для Ваната
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Футбол | 28.11.2025, 17:17
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 81
Футбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 13
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем