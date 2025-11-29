Девичья сборная Украины WU-19 продолжает выступление в первом раунде квалификации чемпионата Европы 2026 WU-19 по футболу.

29 ноября в 14:00 в боснийском городе Биелина сыграют Украина U-19 и Сан-Марино U-19

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины WU-19 играет в группе 3 Лиги B вместе с Румынией, Боснией и Герцеговиной, Сан-Марино. Турнир в этой группе проходит в Боснии и Герцеговине с 26 ноября по 2 декабря.

В стартовом туре Украина обыграла Боснию (2:0), а Румыния разгромила Сан-Марино (6:0). В заключительном туре сине-желтая команда сыграет с Румынией (2 декабря в 14:00).

В Лигу А выйдут победители 6 групп Лиги В и лучшая команда среди тех, кто займет вторые места. Сборной Боснии и Герцеговины, которая автоматически квалифицируется в финальный турнир чемпионата Европы как хозяйка, разрешено проводить официальные матчи этого этапа.

Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-19 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа продлятся до 22 апреля 2026 года. По итогам определятся 7 сборных (это будут победители групп Лиги А), которые составят компанию Боснии и Герцеговине на финальной стадии турнира, который пройдет с 27 июня по 10 июля.

Украина WU-19 – Сан-Марино WU-19. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

Группа В3. Босния и Герцеговина

1-й тур, 26.11.2025

14:00. Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (Биелина)

– 0:2 (Биелина) 14:00. Румыния – Сан-Марино – 6:0 (Углевик)

2-й тур, 29.11.2025

14:00. Украина – Сан-Марино (Биелина)

– Сан-Марино (Биелина) 14:00. Румыния – Босния и Герцеговина (Углевик)

3-й тур, 02.12.2025

14:00. Украина – Румыния (Углевик)

– Румыния (Углевик) 14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина (Биелина)

Турнирная таблица

Инфографика