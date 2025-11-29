Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина WU-19 – Сан-Марино WU-19. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Молодежные турниры
29 ноября 2025, 06:59 | Обновлено 29 ноября 2025, 07:06
26
0

Украина WU-19 – Сан-Марино WU-19. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите 29 ноября в 14:00 матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2026 WU-19

29 ноября 2025, 06:59 | Обновлено 29 ноября 2025, 07:06
26
0
Украина WU-19 – Сан-Марино WU-19. Смотреть онлайн LIVE трансляция
УАФ

Девичья сборная Украины WU-19 продолжает выступление в первом раунде квалификации чемпионата Европы 2026 WU-19 по футболу.

29 ноября в 14:00 в боснийском городе Биелина сыграют Украина U-19 и Сан-Марино U-19

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины WU-19 играет в группе 3 Лиги B вместе с Румынией, Боснией и Герцеговиной, Сан-Марино. Турнир в этой группе проходит в Боснии и Герцеговине с 26 ноября по 2 декабря.

В стартовом туре Украина обыграла Боснию (2:0), а Румыния разгромила Сан-Марино (6:0). В заключительном туре сине-желтая команда сыграет с Румынией (2 декабря в 14:00).

В Лигу А выйдут победители 6 групп Лиги В и лучшая команда среди тех, кто займет вторые места. Сборной Боснии и Герцеговины, которая автоматически квалифицируется в финальный турнир чемпионата Европы как хозяйка, разрешено проводить официальные матчи этого этапа.

Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-19 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа продлятся до 22 апреля 2026 года. По итогам определятся 7 сборных (это будут победители групп Лиги А), которые составят компанию Боснии и Герцеговине на финальной стадии турнира, который пройдет с 27 июня по 10 июля.

Украина WU-19 – Сан-Марино WU-19. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Евро-2026 WU-19. Первый раунд квалификации

Группа В3. Босния и Герцеговина

1-й тур, 26.11.2025

  • 14:00. Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Сан-Марино – 6:0 (Углевик)

2-й тур, 29.11.2025

  • 14:00. Украина – Сан-Марино (Биелина)
  • 14:00. Румыния – Босния и Герцеговина (Углевик)

3-й тур, 02.12.2025

  • 14:00. Украина – Румыния (Углевик)
  • 14:00. Сан-Марино – Босния и Герцеговина (Биелина)

Турнирная таблица

Инфографика

По теме:
Босния и Герцеговина WU-19 – Украина WU-19 – 0:2. Видео голов и обзор
Украина WU-19 переиграла сверстниц из Боснии, хозяек будущего ЧЕ-2026
Босния и Герцеговина WU-19 – Украина WU-19. Смотреть онлайн LIVE трансляция
женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19 Олег Бортник смотреть онлайн женская сборная Сан-Марино по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Футбол | 28 ноября 2025, 07:56 27
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой

Олег Гусев также уволен с должности помощника главного тренера

«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 28 ноября 2025, 19:45 28
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер

Вернидуба точно не будет

Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 28.11.2025, 23:26
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Футбол | 28.11.2025, 07:01
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Леоненко назвал игрока, виновного в фиаско Динамо от Омонии
Футбол | 29.11.2025, 05:32
Леоненко назвал игрока, виновного в фиаско Динамо от Омонии
Леоненко назвал игрока, виновного в фиаско Динамо от Омонии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 77
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 41
Футбол
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем