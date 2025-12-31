Экс-игроку Динамо и сборной Украины задолжали деньги, о них можно забыть
«Лесное» так и не рассчиталось с украинцем Рыбалкой
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка заявил, что так и не получил задолженность по заработной плате от клуба «Лесное». По словам экс-хавбека, вопрос долгов уже не имеет никаких перспектив решения.
– ФК «Лесное» вам выплатило долги по заработной плате?
– Об этих деньгах можно забыть. Уже и клуба такого, как ФК «Лесное», нет.
«Лесное» после очередной неявки на матч было исключено из розыгрыша чемпионата Второй лиги.
Ранее Сергей Рыбалка сообщил, что прекращает сотрудничество с ФК «Лесное».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первый месяц нового года болельщикам «сине-желтых» будет за чем следить на трансферном рынке
Форвард сборной Украины не собирается уходить из Италии, сообщил Джанлука ди Марцио