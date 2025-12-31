Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
Экс-игроку Динамо и сборной Украины задолжали деньги, о них можно забыть

«Лесное» так и не рассчиталось с украинцем Рыбалкой

Экс-игроку Динамо и сборной Украины задолжали деньги, о них можно забыть
ФК ЛНЗ. Сергей Рибалка

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка заявил, что так и не получил задолженность по заработной плате от клуба «Лесное». По словам экс-хавбека, вопрос долгов уже не имеет никаких перспектив решения.

– ФК «Лесное» вам выплатило долги по заработной плате?

– Об этих деньгах можно забыть. Уже и клуба такого, как ФК «Лесное», нет.

«Лесное» после очередной неявки на матч было исключено из розыгрыша чемпионата Второй лиги.

Ранее Сергей Рыбалка сообщил, что прекращает сотрудничество с ФК «Лесное».

Дмитрий Олийченко
Комментарии
