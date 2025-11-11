Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-футболист Динамо сообщил, что покидает украинский клуб
Украина. Вторая лига
11 ноября 2025, 19:53 |
Экс-футболист Динамо сообщил, что покидает украинский клуб

Сергей Рыбалка решил прекратить сотрудничество с ФК «Лесное», который выступает во Второй лиге

ФК Лесное. Сергей Рыбалка

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Рыбалка сообщил, что прекращает сотрудничество с ФК «Лесное», который выступает во Второй лиге.

Команда из Киевской области имеет солидные финансовые проблемы, из-за которых рискует не доиграть нынешний чемпионат.

«Возможно, кто-то отзовется и поможет команде. Но это будет уже без меня. У меня уже немного меняются приоритеты, нужно что-то менять в жизни. Какие приоритеты? Двигаться дальше», – сообщил Рыбалка.

Полузащитник перебрался в «Лесное» во время летнего трансферного окна на правах свободного агента. Контракт украинского футболиста истекает в июне 2026 года, однако Рыбалка решил покинуть команду уже сейчас.

В нынешнем сезоне Сергей провел 15 матчей в чемпионате, в которых забил шесть голов. «Лесное» разместилось на четвертой позиции в Группе B, имея .в своем активе 27 балловю

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Лесное Сергей Рыбалка
Николай Тытюк Источник: Денис Бойко
