Экс-футболист Динамо сообщил, что покидает украинский клуб

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Рыбалка сообщил, что прекращает сотрудничество с ФК «Лесное», который выступает во Второй лиге.

Команда из Киевской области имеет солидные финансовые проблемы, из-за которых рискует не доиграть нынешний чемпионат.

«Возможно, кто-то отзовется и поможет команде. Но это будет уже без меня. У меня уже немного меняются приоритеты, нужно что-то менять в жизни. Какие приоритеты? Двигаться дальше», – сообщил Рыбалка.

Полузащитник перебрался в «Лесное» во время летнего трансферного окна на правах свободного агента. Контракт украинского футболиста истекает в июне 2026 года, однако Рыбалка решил покинуть команду уже сейчас.

В нынешнем сезоне Сергей провел 15 матчей в чемпионате, в которых забил шесть голов. «Лесное» разместилось на четвертой позиции в Группе B, имея .в своем активе 27 балловю