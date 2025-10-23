Экс-игрок Динамо подтвердил финансовые проблемы украинского клуба

Бывший игрок киевского «Динамо» Денис Гармаш, который выступает во Второй лиге за «Лесное», подтвердил, что у его команды есть финансовые проблемы:

– Денис, вы и остальные ребята из ФК «Лесное» настроены играть против «Буковины-2», или стоит ждать срыва игры?

– Выйдем, будем играть. Пока все нормально.

– То есть, руководители клуба нашли, как мотивировать вас финансово?

– Нет. Никак не мотивировали. Просто мы с ребятами и тренером решили выйти и сыграть в пятницу.

– Руководство молчит по поводу будущего клуба?

– Ничего пока не говорят, молчат.

– Как с выплатами задолженностей по заработной плате?

– Да… Никак, тишина.

– Выходит, играете на энтузиазме?

– Играем в свое удовольствие, – рассказал Гармаш.

«Лесное» набрало 20 баллов и занимает 5-е место в турнирной таблице Группы А Второй лиги. В ближайшем матче, который состоится 24 октября, команда из Киевской области сыграет против «Буковины-2».