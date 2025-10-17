Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб, в котором играют экс-футболисты Динамо, снимется с чемпионата Украины
Украина. Вторая лига
17 октября 2025, 11:11
Сергей Рыбалка подтвердил, что ФК «Лесное» имеет серьезные финансовые проблемы

ФК Лесное. Сергей Рыбалка

Бывший игрок киевского «Динамо» Сергей Рыбалка подтвердил, что его нынешняя команда – ФК «Лесное» – имеет серьезные финансовые проблемы, из-за которых прекратит свою борьбу в чемпионате Украины.

– Сергей, появилась информация, что ФК «Лесное» не поедет на выездной матч с «Ужгородом» из-за финансовых трудностей. Это правда?

– Да, это правда.

– Александр Рябоконь говорил, что ни игроки, ни тренеры не получали ни одной зарплаты, когда клуб начал играть во Второй лиге.

– Да.

– Что руководство говорит, долги как-то погашать собираются, клуб доиграет чемпионат?

– Команда, скорее всего, снимется с чемпионата! О каких деньгах можно говорить?

– Что вы дальше планируете, может, есть какие-то варианты? Была информация, что Рябоконь хочет вас в «Левый Берег» пригласить. Это отвечает действительности?

– Я ни с кем не разговаривал на эту тему. Скажу так: есть время подумать, как и в каком направлении двигаться дальше, – подытожил Рыбалка.

После 12 сыгранных туров ФК «Лесное» набрал 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет четыре очка. В предыдущем матче команда на домашней арене потерпела разгромное поражение от «Полесья-2» со счетом 1:5.

Следует отметить, что кроме Рыбалки, в составе команды играет еще один известный футболист, экс-игрок киевского «Динамо» Денис Гармаш.

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Лесное Сергей Рыбалка Денис Гармаш
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
