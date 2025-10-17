Клуб, в котором играют экс-футболисты Динамо, снимется с чемпионата Украины
Сергей Рыбалка подтвердил, что ФК «Лесное» имеет серьезные финансовые проблемы
Бывший игрок киевского «Динамо» Сергей Рыбалка подтвердил, что его нынешняя команда – ФК «Лесное» – имеет серьезные финансовые проблемы, из-за которых прекратит свою борьбу в чемпионате Украины.
– Сергей, появилась информация, что ФК «Лесное» не поедет на выездной матч с «Ужгородом» из-за финансовых трудностей. Это правда?
– Да, это правда.
– Александр Рябоконь говорил, что ни игроки, ни тренеры не получали ни одной зарплаты, когда клуб начал играть во Второй лиге.
– Да.
– Что руководство говорит, долги как-то погашать собираются, клуб доиграет чемпионат?
– Команда, скорее всего, снимется с чемпионата! О каких деньгах можно говорить?
– Что вы дальше планируете, может, есть какие-то варианты? Была информация, что Рябоконь хочет вас в «Левый Берег» пригласить. Это отвечает действительности?
– Я ни с кем не разговаривал на эту тему. Скажу так: есть время подумать, как и в каком направлении двигаться дальше, – подытожил Рыбалка.
После 12 сыгранных туров ФК «Лесное» набрал 20 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет четыре очка. В предыдущем матче команда на домашней арене потерпела разгромное поражение от «Полесья-2» со счетом 1:5.
Следует отметить, что кроме Рыбалки, в составе команды играет еще один известный футболист, экс-игрок киевского «Динамо» Денис Гармаш.
