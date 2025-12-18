Бывший игрок сборной Бразилии вернется в клуб Украинской Премьер-лиги

Бывший футболист сборной Бразилии U-20 Стенио вернется в Премьер-лигу после 31 декабря и присоединится ко львовским «Карпатам».

22-летний вингер перебрался в чемпионат Украины в июле прошлого года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. В марте 2025-го «Карпаты» отправили легионера в аренду в «Америку», которая выступает во втором по силе дивизионе Бразилии.

Стенио не сумел впечатлить тренерский штаб клуба из Серии B, поэтому было принято решение не продлевать срок арендного соглашения, которое истекает 31 декабря.

В нынешнем сезоне вингер провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро.

Стенио ранее вызывался в юношеские сборные Бразилии всех возрастов. В 2023 году вместе со своей командой выиграл чемпионат CONMEBOL в категории U-20. Вингер принял участие в восьми поединках и отличился одним забитым мячом.