  4. Бывший игрок сборной Бразилии вернется в клуб Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 16:17 |
Бывший игрок сборной Бразилии вернется в клуб Украинской Премьер-лиги

Стенио присоединится к «Карпатам» после аренды в составе «Америки Минейро»

ФК Карпаты Львов. Стенио

Бывший футболист сборной Бразилии U-20 Стенио вернется в Премьер-лигу после 31 декабря и присоединится ко львовским «Карпатам».

22-летний вингер перебрался в чемпионат Украины в июле прошлого года, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе. В марте 2025-го «Карпаты» отправили легионера в аренду в «Америку», которая выступает во втором по силе дивизионе Бразилии.

Стенио не сумел впечатлить тренерский штаб клуба из Серии B, поэтому было принято решение не продлевать срок арендного соглашения, которое истекает 31 декабря.

В нынешнем сезоне вингер провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро.

Стенио ранее вызывался в юношеские сборные Бразилии всех возрастов. В 2023 году вместе со своей командой выиграл чемпионат CONMEBOL в категории U-20. Вингер принял участие в восьми поединках и отличился одним забитым мячом.

По теме:
Федорчук объяснил, почему Довбику следует покинуть Рому
Не дождался нового тренера. Карпаты попрощались с первым легионером
Полесье завершило подписание Эмерлаху. Известна зарплата футболиста
чемпионат Бразилии по футболу Америка Минейро Стенио Толедо Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник
