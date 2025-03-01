ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб арендовал легионера львовских Карпат

Бразильский ФК «Америка Минейро» официально объявил о переходе полузащитника львовских «Карпат» Стенио. Об этом пишет пресс-служба бразильского клуба.

По официальной информации, переход состоялся на правах арендного соглашения, рассчитанного до 31 декабря 2025 года. О денежных деталях договора никакой информации нет.

Стенио перешел в «Карпаты» в июле 2024-го из «Крузейра». Его контракт с украинским клубом действует до 30 июня 2026-го. В этом сезоне бразилец провел за клуб 682 минуты в 17 матчах и не отличался результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Стенио в Карпатах может заменить бразилец из Руха.