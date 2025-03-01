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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб арендовал легионера львовских Карпат
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 08:37 |
347
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб арендовал легионера львовских Карпат

Бразилец Стенио стал игроком «Америка Минейро»

01 марта 2025, 08:37 |
347
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб арендовал легионера львовских Карпат
Америка Минейро. Стенио

Бразильский ФК «Америка Минейро» официально объявил о переходе полузащитника львовских «Карпат» Стенио. Об этом пишет пресс-служба бразильского клуба.

По официальной информации, переход состоялся на правах арендного соглашения, рассчитанного до 31 декабря 2025 года. О денежных деталях договора никакой информации нет.

Стенио перешел в «Карпаты» в июле 2024-го из «Крузейра». Его контракт с украинским клубом действует до 30 июня 2026-го. В этом сезоне бразилец провел за клуб 682 минуты в 17 матчах и не отличался результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Стенио в Карпатах может заменить бразилец из Руха.

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Америка Минейро Стенио Толедо трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Америка Минейро
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