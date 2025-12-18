ВИДЕО. Невероятный сейв. Лунин спас Реал на последних секундах в Кубке
Мадридский клуб одолел «Талаверу» из третьего дивизиона и пробился в 1/8 финала
В среду, 17 декабря, состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретились представитель третьего дивизиона «Талавера» и мадридский «Реал». Подопечные Хаби Алонсо одержали непростую победу со счетом 3:2.
В стартовом составе королевского клуба вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который сделал три сейва и помог «сливочным» пробиться в следующий раунд.
Одним из важнейших эпизодов кубкового противостояния стал эпизод на 90+3 минуте, когда украинский вратарь спас «Реал» от пропущенного мяча, который позволил бы сопернику перевести игру в экстра-таймы.
В нынешнем сезоне Лунин провел два матча, в которых пропустил пять голов. Мадридский клуб завоевал путевку в 1/8 финала, соперник определится позже.
ANDRIY LUNIN NOS SALVÓ DE ÚLTIMO MINUTO DE HACER EL RIDÍCULO VS TALAVERA. pic.twitter.com/QtgMeULFBy— MT2 (@madrid_total2) December 17, 2025
