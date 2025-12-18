Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невероятный сейв. Лунин спас Реал на последних секундах в Кубке
Кубок Испании
18 декабря 2025, 15:01 |
386
0

ВИДЕО. Невероятный сейв. Лунин спас Реал на последних секундах в Кубке

Мадридский клуб одолел «Талаверу» из третьего дивизиона и пробился в 1/8 финала

18 декабря 2025, 15:01 |
386
0
ВИДЕО. Невероятный сейв. Лунин спас Реал на последних секундах в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 декабря, состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретились представитель третьего дивизиона «Талавера» и мадридский «Реал». Подопечные Хаби Алонсо одержали непростую победу со счетом 3:2.

В стартовом составе королевского клуба вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который сделал три сейва и помог «сливочным» пробиться в следующий раунд.

Одним из важнейших эпизодов кубкового противостояния стал эпизод на 90+3 минуте, когда украинский вратарь спас «Реал» от пропущенного мяча, который позволил бы сопернику перевести игру в экстра-таймы.

В нынешнем сезоне Лунин провел два матча, в которых пропустил пять голов. Мадридский клуб завоевал путевку в 1/8 финала, соперник определится позже.

ВИДЕО. Невероятный сейв. Лунин спас Реал на последних секундах в Кубке

По теме:
Женская Лига чемпионов. Итоги жеребьевка 1/8 финала и сетки плей-офф
Женская Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE
Андрей ЛУНИН: «Особый, сказочный и эмоциональный момент»
Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Талавера Андрей Лунин видео
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18 декабря 2025, 06:23 0
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф

В женской ЛЧ напрямую в 1/4 финала вышли Барселона, Лион, Челси, Бавария

Артем Милевский сделал прогноз на матч Динамо с Ноа
Футбол | 18 декабря 2025, 13:01 0
Артем Милевский сделал прогноз на матч Динамо с Ноа
Артем Милевский сделал прогноз на матч Динамо с Ноа

Экс-игрок столичного клуба ожидает победы команды Костюка

Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17.12.2025, 18:35
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 18.12.2025, 11:11
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Скандальный новичок Динамо покинул расположение клуба и уехал из Украины
Футбол | 18.12.2025, 07:42
Скандальный новичок Динамо покинул расположение клуба и уехал из Украины
Скандальный новичок Динамо покинул расположение клуба и уехал из Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
16.12.2025, 19:43 10
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 7
Футбол
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 8
Футбол
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
16.12.2025, 14:28 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем