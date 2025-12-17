Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Кубок Испании
Талавера
17.12.2025 22:00 – FT 2 : 3
Реал Мадрид
Испания
17 декабря 2025, 23:55 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:57
1531
4

Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке

Украинский голкипер вывел команду на поле в статусе капитана

17 декабря 2025, 23:55 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:57
1531
4 Comments
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

17 декабря в рамках 1/16 финала Кубка Испании состоялся поединок, в котором «Талавера» принимала мадридский «Реал».

Встреча проходила на стадионе «El Prado».

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В стартовом составе гостей вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который впервые в своей карьере вывел «сливочных» в качестве капитана, что не спасло его от пропущенных на 80-й и 90+1-й минуте голов. Впрочем, данный мяч не стал единственным забитым в матче – «Реал» забил трижды и вышел в следующий этап.

Кубок Испании. 1/16 финала

Талавера – Реал – 2:3

Голы: Арройо, 80, Ди Ренцо, 90+1 – Мбаппе, 41 (пенальти), 88, Фаррандо, 45+1 (автогол)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Реал Мадрид Талавера Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Килиан Мбаппе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
NATS
1)вчера Барса выиграла матч с разницей 2 мяча, Реал - 1
2)Барса не пропустила, Реал умудрился ноунеуму пропустить 2 гола..
3)У Барсы не играли ряд лидеров - Леванжовский, Торес, Рафинья, другая часть вышла во втором тайме. У Реала по сути все лидеры ( в том числе Мбаппе, который принес победу) играли с первой минутой.
И заголовки - Барса "уникла ганьби", за то тут "Реал перемыг".
Вот, что бывает, когда статьи пишут дилетанты, которые предвзято относятся к клубам, о которых пишут. Профессионализма - НОЛЬ
