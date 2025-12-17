Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке

17 декабря в рамках 1/16 финала Кубка Испании состоялся поединок, в котором «Талавера» принимала мадридский «Реал».

Встреча проходила на стадионе «El Prado».

В стартовом составе гостей вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который впервые в своей карьере вывел «сливочных» в качестве капитана, что не спасло его от пропущенных на 80-й и 90+1-й минуте голов. Впрочем, данный мяч не стал единственным забитым в матче – «Реал» забил трижды и вышел в следующий этап.

Кубок Испании. 1/16 финала

Талавера – Реал – 2:3

Голы: Арройо, 80, Ди Ренцо, 90+1 – Мбаппе, 41 (пенальти), 88, Фаррандо, 45+1 (автогол)

