Кубок Испании
18 декабря 2025, 00:02 | Обновлено 18 декабря 2025, 00:28
Талавера – Реал – 2:3. Лунин в старте, голы Мбаппе. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В среду, 17 декабря, в рамках 1/16 финала Кубка Испании встретились «Талавера» и мадридский «Реал».

Поединок проходил на стадионе «El Prado», а его начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В старте «сливочных», так еще и с капитанской повязкой, вышел украинский голкипер Андрей Лунин. Он пропустил два мяча, на которые гости ответили своими тремя мячами.

Кубок Испании. 1/16 финала

Талавера – Реал – 2:3

Голы: Арройо, 80, Ди Ренцо, 90+1 – Мбаппе, 41 (пенальти), 88, Фаррандо, 45+1 (автогол)

