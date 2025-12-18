В среду, 17 декабря, в рамках 1/16 финала Кубка Испании встретились «Талавера» и мадридский «Реал».

Поединок проходил на стадионе «El Prado», а его начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В старте «сливочных», так еще и с капитанской повязкой, вышел украинский голкипер Андрей Лунин. Он пропустил два мяча, на которые гости ответили своими тремя мячами.

Кубок Испании. 1/16 финала

Талавера – Реал – 2:3

Голы: Арройо, 80, Ди Ренцо, 90+1 – Мбаппе, 41 (пенальти), 88, Фаррандо, 45+1 (автогол)