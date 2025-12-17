17 декабря, свою встречу в Кубке Испании проведут Талавера и Реал Мадрид.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Талавера

Малоизвестный испанский клуб не имеет великой истории, и даже пережил банкротство в 2010 году, но через год его фактически возродили. Талавера сейчас играет в третьем по силе дивизионе, где вынужден вести борьбу за выживание, занимая предпоследнюю строчку. В последнем туре команда одолела на своем поле Мериду со счетом 2:1, чем прервала серию из шести поражений в чемпионате.

На предыдущем этапе Кубка Испании, удалось обыграть в родных стенах представителя Сегундо Малагу – 2:1, героем встречи стал Серхио Монтеро, оформивший дубль. Предстоящий матч против Реала станет одним из самых больших событий в истории клуба.

Реал Мадрид

«Сливочные» в этом сезоне имеют проблемы, причем речь идет не только об игре, а и об отношениях в команде. Активно ходят слухи о том, что Алонсо на грани увольнения, у него был конфликт с Винисиусом, а тут еще и спад в результатах. Команда пока что вторая в чемпионате, отставая от первой Барселоны на 4 очка.

В Лиге чемпионов Реал уже успел дважды проиграть, но при этом еще занимает высокое седьмое место, а здесь желательно закончить в топ-8. Свой последний матч Ла Лиги «сливочные» с трудом выиграли на выезде у Алавеса со счетом 2:1.

В Кубке Испании нет права на осечку, хотя ротация состава наверняка будет. Сложно понять, какова атмосфера сейчас в раздевалке и есть ли кредит доверия у Алонсо от руководства.

Прогноз

В этом неровном по силе матче гости большие фавориты. У Реала есть возможность выучиться на чужих ошибках, ведь Барса с большим трудом тоже одолела представителя третьего дивизиона. Конечно, ранее клубы никогда не играли между собой.

У мадридцев будет на поле немало новых лиц, резервисты, которые пытаются доказать, что они не зря носят форму легендарного клуба. Не смотря на статус безнадежного андердога, хозяевам нечего терять, даже забитый мяч станет для них большим успехом. Рискну поставить на успех Талаверы с форой +2,5 гола за 1,69.