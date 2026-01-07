В среду, 7 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Борнмут

Текущий сезон проходит для команды совсем неуверенно, хотя его начало оказалось неплохим. За 20 поединков Премьер-лиги «Борнмут» набрал лишь 23 зачетных пункта, благодаря которым теперь занимает 15-ю строчку турнирной таблицы. Хотя расстояние от зоны вылета все равно достаточно большое – 9 зачетных пунктов.

Из Кубка английской лиги «вишни» вылетели в 1/32 финала, проиграв «Брентфорду». С этой же стадии команда начнет выступления в Кубке Англии матчем против «Ньюкасла».

Тоттенхэм

Шпоры также не демонстрируют особо уверенной игры в текущем сезоне. После 20 туров АПЛ на балансе команды есть 27 баллов, что позволяет ей находиться на 13-й позиции турнирной таблицы. И от 15-го и от 5-го места лондонцы отстают на 4 очка. Кубок лиги «Тоттенхэм» покинул на стадии 1/8 после поражения против «Ньюкасла».

За 6 поединков в Лиге чемпионов англичане набрали 11 баллов, позволяющих им занимать 11-ю строчку общей таблицы соревнований. Расстояние от требуемого топ-8 составляет всего 1 зачетный пункт.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Борнмут» не победил ни в одном из последних 11 матчей. На счету команды 6 поражений и 5 ничьих.

Ни в одном из последних 5-х матчей «Тоттенхэм» не забивал больше, чем 1 гол.

«Борнмут» не может сохранить ворота сухими уже 5 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.64.