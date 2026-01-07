Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
07.01.2026 21:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 января 2026, 10:12 |
100
0

Борнмут – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 7 января в 21:30 по Киеву

07 января 2026, 10:12 |
100
0
Борнмут – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Борнмут

В среду, 7 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Борнмут

Текущий сезон проходит для команды совсем неуверенно, хотя его начало оказалось неплохим. За 20 поединков Премьер-лиги «Борнмут» набрал лишь 23 зачетных пункта, благодаря которым теперь занимает 15-ю строчку турнирной таблицы. Хотя расстояние от зоны вылета все равно достаточно большое – 9 зачетных пунктов.

Из Кубка английской лиги «вишни» вылетели в 1/32 финала, проиграв «Брентфорду». С этой же стадии команда начнет выступления в Кубке Англии матчем против «Ньюкасла».

Тоттенхэм

Шпоры также не демонстрируют особо уверенной игры в текущем сезоне. После 20 туров АПЛ на балансе команды есть 27 баллов, что позволяет ей находиться на 13-й позиции турнирной таблицы. И от 15-го и от 5-го места лондонцы отстают на 4 очка. Кубок лиги «Тоттенхэм» покинул на стадии 1/8 после поражения против «Ньюкасла».

За 6 поединков в Лиге чемпионов англичане набрали 11 баллов, позволяющих им занимать 11-ю строчку общей таблицы соревнований. Расстояние от требуемого топ-8 составляет всего 1 зачетный пункт.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Борнмут» не победил ни в одном из последних 11 матчей. На счету команды 6 поражений и 5 ничьих.
  • Ни в одном из последних 5-х матчей «Тоттенхэм» не забивал больше, чем 1 гол.
  • «Борнмут» не может сохранить ворота сухими уже 5 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.64.

Прогноз Sport.ua
Борнмут
7 января 2026 -
21:30
Тоттенхэм
Обе забьют 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ярмолюк идет вторым в сезоне АПЛ по количеству выигранных владений мячом
Выплаты за увольнение тренерам в МЮ достигли впечатляющей отметки
Футболист МЮ высмеял увольнение тренера в соцсети
Борнмут Тоттенхэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Футбол | 07 января 2026, 08:20 11
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика

Украинец останется в клубе

Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Теннис | 07 января 2026, 08:34 11
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене

Поединок 1/16 финала состоится 7 января в 09:00 по Киеву

Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Футбол | 06.01.2026, 19:17
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Гол и травма Довбика, назначен новый коуч Челси, золото Котовского
Футбол | 07.01.2026, 07:43
Гол и травма Довбика, назначен новый коуч Челси, золото Котовского
Гол и травма Довбика, назначен новый коуч Челси, золото Котовского
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Бокс | 06.01.2026, 13:37
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 5
Футбол
О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
05.01.2026, 11:44 5
Футбол
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
05.01.2026, 15:01
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
06.01.2026, 03:10
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем