  4. Борнмут – Тоттенхэм – 3:2. Прощальный аккорд Семеньо. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Борнмут
07.01.2026 21:30 – FT 3 : 2
Тоттенхэм
Англия
08 января 2026, 11:58 | Обновлено 08 января 2026, 12:25
Борнмут – Тоттенхэм – 3:2. Прощальный аккорд Семеньо. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

7 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Борнмут» и «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фанаты на арене «Vitality Stadium» в Борнмуте стали свидетелями голевого триллера, в котором победу одержали хозяева – 3:2.

«Борнмут» вырвал три очка благодаря Антуану Семеньо, который забил на 90+5-й минуте.

Этот гол стал для форварда в составе «вишен» последним – следующим шагом Антуана станет переход в «Манчестер Сити».

Сейчас «Тоттенхэм» находится на 14-й строчке (27 очков), тогда как «Борнмут» занимает 15-е место (26).

Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января

«Борнмут» – «Тоттенхэм» – 3:2

Голы: Эванилсон, 22, Крупи, 36, Семеньо, 90+5 – Тель, 5, Пальинья, 78

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут), асcист Дэвид Брукс.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Пальинья (Тоттенхэм).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Эли Крупи (Борнмут), асcист Маркос Сенеси.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут), асcист Маркус Таверньер.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Тоттенхэм), асcист Хави Симонс.
По теме:
Манчестер Сити – Брайтон – 1:1. Пенальти Холанда. Видео голов и обзор
Слот не удивит, Артета наконец-то сможет, Пеп устанет
Тренер Брентфорда: «Не могу поверить – первый гол Ярмолюка в АПЛ»
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
