7 января состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Борнмут» и «Тоттенхэм».

Фанаты на арене «Vitality Stadium» в Борнмуте стали свидетелями голевого триллера, в котором победу одержали хозяева – 3:2.

«Борнмут» вырвал три очка благодаря Антуану Семеньо, который забил на 90+5-й минуте.

Этот гол стал для форварда в составе «вишен» последним – следующим шагом Антуана станет переход в «Манчестер Сити».

Сейчас «Тоттенхэм» находится на 14-й строчке (27 очков), тогда как «Борнмут» занимает 15-е место (26).

Английская Премьер-лига. 21-й тур, 7 января

«Борнмут» – «Тоттенхэм» – 3:2

Голы: Эванилсон, 22, Крупи, 36, Семеньо, 90+5 – Тель, 5, Пальинья, 78

Видео голов и обзор матча: