  4. Тони Кроос назвал игрока, которого Реалу нужно подписать
Испания
Тони Кроос назвал игрока, которого Реалу нужно подписать

Экс-игрок испанского гранда выделил Леннарта Карля

Тони Кроос назвал игрока, которого Реалу нужно подписать
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Экс-игрок мадридского «Реала» Тони Кроос посоветовал испанскому гранду подписать немецкого полузащитника «Баварии» Леннарта Карля. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, Кроос позитивно высказался о 187-летнм футболисте в разговоре с президентом «сливочных» Флорентино Пересом. Тони выделил не только футбольные качества Карля, но и его менталитет.

В текущем сезоне Леннарт Карль провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что клуб-сенсация АПЛ собирается подписать игрока «Реала».

