Испания
06 января 2026, 18:19 | Обновлено 06 января 2026, 18:20
492
0

Сделан запрос. Клуб-сенсация АПЛ собирается подписать игрока Реала

На радар «Сандерленда» вновь попал Гонсало Гарсия

06 января 2026, 18:19 | Обновлено 06 января 2026, 18:20
492
0
Сделан запрос. Клуб-сенсация АПЛ собирается подписать игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

Испанский нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия привлекает внимание «Сандерленда». Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, английский клуб возобновил интерес к 21-летнему футболисту, за которым следил летом, сделав несколько запросов на его трансфер на протяжении декабря.

В текущем сезоне Гонсало Гарсия провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах в которых отличился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

«Сандерленд» с 30 очками сенсационно идет восьмым в Английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось о том, что в «Реал» возвращается легендарный тренер.

Гонсало Гарсия
Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
