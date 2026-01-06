Сделан запрос. Клуб-сенсация АПЛ собирается подписать игрока Реала
На радар «Сандерленда» вновь попал Гонсало Гарсия
Испанский нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия привлекает внимание «Сандерленда». Об этом сообщает TeamTalk.
По информации источника, английский клуб возобновил интерес к 21-летнему футболисту, за которым следил летом, сделав несколько запросов на его трансфер на протяжении декабря.
В текущем сезоне Гонсало Гарсия провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах в которых отличился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
«Сандерленд» с 30 очками сенсационно идет восьмым в Английской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось о том, что в «Реал» возвращается легендарный тренер.
