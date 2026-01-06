Сделан запрос. Клуб-сенсация АПЛ собирается подписать игрока Реала

Испанский нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия привлекает внимание «Сандерленда». Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, английский клуб возобновил интерес к 21-летнему футболисту, за которым следил летом, сделав несколько запросов на его трансфер на протяжении декабря.

В текущем сезоне Гонсало Гарсия провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах в которых отличился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

«Сандерленд» с 30 очками сенсационно идет восьмым в Английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось о том, что в «Реал» возвращается легендарный тренер.