Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига конференций
18 декабря 2025, 15:16 | Обновлено 18 декабря 2025, 15:20
0

Кто фаворит? Букмекеры обновили коэффициенты на матч Динамо – Ноа

Команды сыграют в матче 6 тура Лиги конференций

Кто фаворит? Букмекеры обновили коэффициенты на матч Динамо – Ноа
Коллаж Sport.ua

В четверг, 18 декабря, киевское Динамо сыграет свой заключительный матч в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Подопечные Игоря Костюка встретятся с армянским ФК Ноа.

Перед началом поединка букмекеры обновили коэффициенты и назвали фаворита. На победу «бело-синих» в матче предлагают – 2:09, ничья – 3:66, триумф армян оценивается в 3:53.

Матч Динамо – Ноа запланирован на четверг, 18 декабря. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Лиги конференций киевское Динамо занимает 28 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 3 турнирных балла после 5 сыгранных матчей. Ноа находится на 17 строчке с 8 баллами.

Ноа Ереван Динамо Киев котировки букмекеров Динамо - Ноа Лига конференций
Комментарии
