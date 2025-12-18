Кто фаворит? Букмекеры обновили коэффициенты на матч Динамо – Ноа

В четверг, 18 декабря, киевское Динамо сыграет свой заключительный матч в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Подопечные Игоря Костюка встретятся с армянским ФК Ноа.

Перед началом поединка букмекеры обновили коэффициенты и назвали фаворита. На победу «бело-синих» в матче предлагают – 2:09, ничья – 3:66, триумф армян оценивается в 3:53.

Матч Динамо – Ноа запланирован на четверг, 18 декабря. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Лиги конференций киевское Динамо занимает 28 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 3 турнирных балла после 5 сыгранных матчей. Ноа находится на 17 строчке с 8 баллами.