Динамо Киев

Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Формальная игра в Лиге конференций станет для Андрея Ярмоленко последней в еврокубковой карьере
В четверг, 18 декабря, состоится поединок 6 тура основного раунда Лиги конференций, в котором будут играть киевское «Динамо» и армянский «Ноа». Матч пройдет в Люблине (Польша) на поле стадиона «Люблин-Арена», начало – в 22:00.
Динамо
Отмучились. Почти. Еще одна игра осталась. И все. Будет перезагрузка. Надеемся...
Понемногу можно подводить итоги выступлений «Динамо» в текущем сезоне. А там куда ни посмотри – сами провалы. Если коротко по турнирам, то: 1) из Лиги чемпионов вылетели от самого «Пафоса»; 2) из Лиги Европы вылетели от самого «Маккаби»; 3) в Лиге конференций потеряли шансы на выход дальше за тур до окончания основного этапа; 4) в УПЛ идут четвертыми, имея опыт четырех поражений подряд; 5) и только в Кубке Украины все складывается хорошо и есть вполне неплохие шансы на трофей.
Если говорить именно о Лиге конференций, то пять матчей сыграно и четыре, Четыре, ЧЕТЫРЕ проиграны. В том числе и «Омонии». Поражения от «Кристалл Пэлас», «Самсунспора» и «Фиорентины» уже не удивляют. Ну и боснийцев обыграли 6:0, куда же без упоминания об этом.
В общем – безнадежность, отсутствие мысли на поле, отсутствие скорости, отсутствие техники, отсутствие идей, хождение пешком по полю было при Александре Шовковском, которого в конце концов уволили после поражения «Омонии». Игорь Костюк на матч против «Фиорентины» смог гораздо лучше мотивировать своих подопечных, но самой мотивации не хватило. Это была игра равных команд, но у украинской оказались гораздо хуже защита (Тиаре в том матче исполнял такое, что словами нельзя описать) и никакая атака, зато защита итальянцев была тоже такой себе, однако в нападении есть Кин и Джеко, которые только усилиями Нещерета не сделали победный счет гораздо более уверенным, чем 2:1.
И все, после того поражения даже математические шансы на выход дальше исчезли, поэтому Игорь Костюк, которого накануне назначили полноценным главным тренером, будет иметь возможность проводить какие угодно эксперименты. Правда, кадрово он ограничен, не будут играть Бражко, Попов, Буяльский, очевидно, Биловар и Бленуце из-за повреждений. Тиаре же дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек Тиаре.
Зато может сыграть Ярмоленко, забивший в последнем перед зимним перерывом матчи УПЛ против «Вереса» (3:0, уверенная победа киевлян в таком стиле, как это и должно быть). Для него, кстати, эта игра может стать последней еврокубковой в карьере, разве что вдруг он передумает по окончании сезона вешать бутсы на гвоздь.
Ноа
А что я буду расписывать о «Ноа»? Здесь все просто.
Большинство болельщиков об этой команде впервые услышали в прошлом году, когда она играла против «Челси» и когда ей забил Михаил Мудрик. Но если в том сезоне команда прошла все четыре раунда квалификации, то в этом сезоне сначала выступала в лЛиге чемпионов, но в конце концов, как и «Динамо», скатилась вниз в Лигу конференций.
Кстати, шансы команды сохраняются и на попадание как и в восьмерку лучших, так и в шестнадцатку, так и на вылет, здесь все может быть, посмотрите ниже в турнирную таблицу.
Не будут играть основной вратарь команды, основной хавбек и лучший бомбардир. Если вам интересны их фамилии, то Фаюлу, Сангаре и Грегорио.
История встреч
Не пересекались пути команд до сих пор ни разу.
Ориентировочные составы
«Динамо»: Нещерет – Караваев, Захарченко (хотя а вдруг все же выйдет Буртник???), Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Пихаленок, Волошин – Пономаренко
«Ноа»: Чанчаревич – Боакье, Суалехе, Силва, Сентини, Тораринсон – Матеус, Осима, Феррейра, Мулахусейнович – Яколиш
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Страсбург
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|18.12.25 22:00 Страсбург - Брейдаблик11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|13
|2
|Шахтер Донецк
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|18.12.25 22:00 Шахтер Донецк - Риека11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|12
|3
|Ракув
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|18.12.25 22:00 Омония - Ракув11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|11
|4
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|18.12.25 22:00 АЕК - Университатя Крайова11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|10
|5
|Самсунспор
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|18.12.25 22:00 Майнц - Самсунспор11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|10
|6
|Спарта Прага
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|18.12.25 22:00 Спарта Прага - Абердин11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|10
|7
|Райо Вальекано
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|18.12.25 22:00 Райо Вальекано - Дрита11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|10
|8
|Майнц
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|18.12.25 22:00 Майнц - Самсунспор11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|10
|9
|Кристал Пэлас
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|18.12.25 22:00 Кристал Пэлас - КуПС11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|9
|10
|АЕК Ларнака
|5
|2
|3
|0
|6 - 1
|18.12.25 22:00 АЕК Ларнака - Шкендия11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|9
|11
|Фиорентина
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|18.12.25 22:00 Лозанна - Фиорентина11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|9
|12
|Целе
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|18.12.25 22:00 Целе - Шелбурн11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|9
|13
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|18.12.25 22:00 АЗ Алкмаар - Ягеллония11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|9
|14
|Риека
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|18.12.25 22:00 Шахтер Донецк - Риека11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|8
|15
|Омония
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|18.12.25 22:00 Омония - Ракув11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|8
|16
|Лозанна
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|18.12.25 22:00 Лозанна - Фиорентина11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|8
|17
|Ноа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|18.12.25 22:00 Динамо Киев - Ноа11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|8
|18
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|18.12.25 22:00 АЗ Алкмаар - Ягеллония11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|8
|19
|Дрита
|5
|2
|2
|1
|4 - 5
|18.12.25 22:00 Райо Вальекано - Дрита11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|8
|20
|Лех
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|18.12.25 22:00 Сигма - Лех11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|7
|21
|Шкендия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|18.12.25 22:00 АЕК Ларнака - Шкендия11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|7
|22
|Сигма
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|18.12.25 22:00 Сигма - Лех11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|7
|23
|Университатя Крайова
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|18.12.25 22:00 АЕК - Университатя Крайова11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|7
|24
|Линкольн Ред Импс
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|18.12.25 22:00 Легия - Линкольн Ред Импс11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|7
|25
|КуПС
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|18.12.25 22:00 Кристал Пэлас - КуПС11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|6
|26
|Зриньски
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|18.12.25 22:00 Зриньски - Рапид Вена11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|6
|27
|Брейдаблик
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|18.12.25 22:00 Страсбург - Брейдаблик11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|5
|28
|Динамо Киев
|5
|1
|0
|4
|7 - 9
|18.12.25 22:00 Динамо Киев - Ноа11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|3
|29
|Хеккен
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|18.12.25 22:00 Слован Братислава - Хеккен11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|3
|30
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|18.12.25 22:00 Легия - Линкольн Ред Импс11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|3
|31
|Слован Братислава
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|18.12.25 22:00 Слован Братислава - Хеккен11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|3
|32
|Хамрун Спартанс
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|18.12.25 22:00 Шемрок Роверс - Хамрун Спартанс11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|3
|33
|Абердин
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|18.12.25 22:00 Спарта Прага - Абердин11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|2
|34
|Шелбурн
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|18.12.25 22:00 Целе - Шелбурн11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|1
|35
|Шемрок Роверс
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|18.12.25 22:00 Шемрок Роверс - Хамрун Спартанс11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|1
|36
|Рапид Вена
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|18.12.25 22:00 Зриньски - Рапид Вена11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|0
Прогноз на противостояние
После первого взгляда на результаты жеребьевки для «Динамо» сразу бросились в глаза ноунеймы «Зрински» и «Ноа» и подумалось, что с кем-кому, а вот с ними точно нужно играть уверенно и забирать три очка. Это же не непосильные киприоты или турки (не говоря уж о «Кристалл Пелас» или «Фиорентину»), поэтому давайте, «динамовцы», устройте феерическое окончание сезона и хоть немного успокойте огорченные (хотя какая уже там грусть, там безнадега, ирония и черный юмор) души ваших болельщиков после того позора, что мы видели, начиная с лета.
22:00
