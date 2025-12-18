Динамо Киев

В четверг, 18 декабря, состоится поединок 6 тура основного раунда Лиги конференций, в котором будут играть киевское «Динамо» и армянский «Ноа». Матч пройдет в Люблине (Польша) на поле стадиона «Люблин-Арена», начало – в 22:00.

Динамо

Отмучились. Почти. Еще одна игра осталась. И все. Будет перезагрузка. Надеемся...

Понемногу можно подводить итоги выступлений «Динамо» в текущем сезоне. А там куда ни посмотри – сами провалы. Если коротко по турнирам, то: 1) из Лиги чемпионов вылетели от самого «Пафоса»; 2) из ​​Лиги Европы вылетели от самого «Маккаби»; 3) в Лиге конференций потеряли шансы на выход дальше за тур до окончания основного этапа; 4) в УПЛ идут четвертыми, имея опыт четырех поражений подряд; 5) и только в Кубке Украины все складывается хорошо и есть вполне неплохие шансы на трофей.

Если говорить именно о Лиге конференций, то пять матчей сыграно и четыре, Четыре, ЧЕТЫРЕ проиграны. В том числе и «Омонии». Поражения от «Кристалл Пэлас», «Самсунспора» и «Фиорентины» уже не удивляют. Ну и боснийцев обыграли 6:0, куда же без упоминания об этом.

В общем – безнадежность, отсутствие мысли на поле, отсутствие скорости, отсутствие техники, отсутствие идей, хождение пешком по полю было при Александре Шовковском, которого в конце концов уволили после поражения «Омонии». Игорь Костюк на матч против «Фиорентины» смог гораздо лучше мотивировать своих подопечных, но самой мотивации не хватило. Это была игра равных команд, но у украинской оказались гораздо хуже защита (Тиаре в том матче исполнял такое, что словами нельзя описать) и никакая атака, зато защита итальянцев была тоже такой себе, однако в нападении есть Кин и Джеко, которые только усилиями Нещерета не сделали победный счет гораздо более уверенным, чем 2:1.

И все, после того поражения даже математические шансы на выход дальше исчезли, поэтому Игорь Костюк, которого накануне назначили полноценным главным тренером, будет иметь возможность проводить какие угодно эксперименты. Правда, кадрово он ограничен, не будут играть Бражко, Попов, Буяльский, очевидно, Биловар и Бленуце из-за повреждений. Тиаре же дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек Тиаре.

Зато может сыграть Ярмоленко, забивший в последнем перед зимним перерывом матчи УПЛ против «Вереса» (3:0, уверенная победа киевлян в таком стиле, как это и должно быть). Для него, кстати, эта игра может стать последней еврокубковой в карьере, разве что вдруг он передумает по окончании сезона вешать бутсы на гвоздь.

Ноа

А что я буду расписывать о «Ноа»? Здесь все просто.

Большинство болельщиков об этой команде впервые услышали в прошлом году, когда она играла против «Челси» и когда ей забил Михаил Мудрик. Но если в том сезоне команда прошла все четыре раунда квалификации, то в этом сезоне сначала выступала в лЛиге чемпионов, но в конце концов, как и «Динамо», скатилась вниз в Лигу конференций.

Кстати, шансы команды сохраняются и на попадание как и в восьмерку лучших, так и в шестнадцатку, так и на вылет, здесь все может быть, посмотрите ниже в турнирную таблицу.

Не будут играть основной вратарь команды, основной хавбек и лучший бомбардир. Если вам интересны их фамилии, то Фаюлу, Сангаре и Грегорио.

История встреч

Не пересекались пути команд до сих пор ни разу.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Захарченко (хотя а вдруг все же выйдет Буртник???), Михавко, Дубинчак – Михайленко, Шапаренко – Ярмоленко, Пихаленок, Волошин – Пономаренко

«Ноа»: Чанчаревич – Боакье, Суалехе, Силва, Сентини, Тораринсон – Матеус, Осима, Феррейра, Мулахусейнович – Яколиш

Прогноз на противостояние

После первого взгляда на результаты жеребьевки для «Динамо» сразу бросились в глаза ноунеймы «Зрински» и «Ноа» и подумалось, что с кем-кому, а вот с ними точно нужно играть уверенно и забирать три очка. Это же не непосильные киприоты или турки (не говоря уж о «Кристалл Пелас» или «Фиорентину»), поэтому давайте, «динамовцы», устройте феерическое окончание сезона и хоть немного успокойте огорченные (хотя какая уже там грусть, там безнадега, ирония и черный юмор) души ваших болельщиков после того позора, что мы видели, начиная с лета.

