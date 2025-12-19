Динамо – Ноа – 2:0. Хлопнули дверью в Лиге конференций. Видео голов и обзор
18 декабря прошел матч шестого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев и Ноа Ереван.
Коллективы сыграли на стадионе в Люблине, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу киевлян.
Голами за подопечных Игоря Костюка отличились Владислав Кабаев и Матвей Пономаренко.
Динамо заняло итоговое 27-е место в таблице ЛК и не сумело выйти в плей-офф.
Лига конференций 2025/26. 6-й тур, 18 декабря
Динамо Киев (Украина) – Ноа Ереван (Армения) – 2:0
Голы: Кабаев, 27, Пономаренко, 50
ГОЛ! 1:0 Кабаев, 27 мин.
ГОЛ! 2:0 Пономаренко, 50 мин.
События матча
