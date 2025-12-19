18 декабря прошел матч шестого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев и Ноа Ереван.

Коллективы сыграли на стадионе в Люблине, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу киевлян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Игоря Костюка отличились Владислав Кабаев и Матвей Пономаренко.

Динамо заняло итоговое 27-е место в таблице ЛК и не сумело выйти в плей-офф.

Лига конференций 2025/26. 6-й тур, 18 декабря

Динамо Киев (Украина) – Ноа Ереван (Армения) – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Кабаев, 27, Пономаренко, 50

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Кабаев, 27 мин.

ГОЛ! 2:0 Пономаренко, 50 мин.