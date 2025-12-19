КОСТЮК: «Игроки между собой говорят, что этот футбол приносит результат»

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк провел пресс-конференцию после победы над Ноа (2:0) в шестом туре Лиги конференций 2025/26:

– В начале матча был неприятный момент – Александр Тымчик покинул поле из-за травмы. Есть ли понимание, насколько серьезна травма?

– Диагностику мы еще не можем провести за такой короткий срок. Будем выяснять, что случилось.

Но я уже говорил, что у нас есть достойные игроки на скамейке запасных, и Александр Караваев, выйдя на замену, сыграл на этой позиции так, как он умеет, выполнил все те установки, которые мы давали. Мы достигли результата, несмотря на травму на первых минутах.

– После эпизода, когда Караваев не реализовал свой момент, вы бросили шапку на газон. Какие эмоции были у вас в тот момент?

– Наши игроки работают и создают моменты, и, конечно, мне хочется, чтобы каждый момент они реализовывали. Это эмоции, и я игрокам всегда говорю, что без эмоций играть в футбол невозможно. Я такой же эмоциональный, и хочу, чтобы игроки были эмоциональными, отдавались и получали удовольствие от того, что они делают, и реализовывали такие моменты.

– Когда команда выйдет из отпуска и где и когда состоятся зимние сборы?

– С сегодняшнего дня игроки уходят на отдых. Будут даны задания, которые необходимо выполнить перед выходом из отпуска. 12 января мы собираемся, будет медосмотр. Два дня мы будем в Киеве работать, и вылетаем на сборы в Турцию 15 января.

– Казалось, что «Динамо» полностью перебегало соперников, и такой интенсивный футбол – это то, что вы хотите видеть в команде. Какое «Динамо» является идеальным для вас?

– Это еще не тот футбол, к которому мы стремимся, но я рад тому, что игроки прислушиваются, и они сами между собой разговаривают об этом и говорят, что этот футбол действительно приносит результат. Это не мои слова – говорят, что игра забывается, а результат остается. Нам сегодня нужно было с хорошим настроением уйти в отпуск, чтобы хорошо отдохнуть и подготовиться эмоционально к продолжению сезона.

– Были матчи, в которых казалось, что «Динамо» не хватало сил добежать до конца. Сегодня, наоборот, команда была полностью сконцентрирована все 90 минут. Как вам удалось за короткое время достичь такого результата?

– Спасибо игрокам. Мы немного изменили тренировочный процесс. И также у нас достойные игроки на скамейке запасных, которые дают эту интенсивность в течение 90 минут.

– Матвей Пономаренко в первом тайме часто выпадал, а во втором вышел и сразу забил гол. Что вы ему сказали в перерыве?

– А когда именно Матвей в первом тайме «выпадал»?

– Было много индивидуальных ошибок...

– Не было синхронизации игроков, поэтому он терял, но и первый тайм он достаточно хорошо провел, выполнял много работы в защите, вытягивал на себя игроков обороны команды-соперника. Поэтому я не скажу, что он в первом тайме играл плохо.

– Будете ли вы во время зимней паузы искать усиление команды за рубежом или в Украине? Вас устраивает тот состав, который есть в вашем распоряжении?

– Конечно, этот процесс никогда не заканчивается. Мы всегда в активном поиске, чтобы усилить тот состав, который у нас есть, чтобы была конкуренция, чтобы были равноценные игроки на все позиции. Конечно, этот момент добавляет и тем игрокам, которые у нас есть, жажду прогресса, тренировок, совершенствования, желание играть в стартовом составе.