Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОСТЮК: «Игроки между собой говорят, что этот футбол приносит результат»
Лига конференций
Динамо Киев
18.12.2025 22:00 – FT 2 : 0
Ноа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
19 декабря 2025, 02:32 |
245
0

КОСТЮК: «Игроки между собой говорят, что этот футбол приносит результат»

Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после победы над Ноа в матче ЛК

19 декабря 2025, 02:32 |
245
0
КОСТЮК: «Игроки между собой говорят, что этот футбол приносит результат»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк провел пресс-конференцию после победы над Ноа (2:0) в шестом туре Лиги конференций 2025/26:

– В начале матча был неприятный момент Александр Тымчик покинул поле из-за травмы. Есть ли понимание, насколько серьезна травма?

– Диагностику мы еще не можем провести за такой короткий срок. Будем выяснять, что случилось.

Но я уже говорил, что у нас есть достойные игроки на скамейке запасных, и Александр Караваев, выйдя на замену, сыграл на этой позиции так, как он умеет, выполнил все те установки, которые мы давали. Мы достигли результата, несмотря на травму на первых минутах.

– После эпизода, когда Караваев не реализовал свой момент, вы бросили шапку на газон. Какие эмоции были у вас в тот момент?

– Наши игроки работают и создают моменты, и, конечно, мне хочется, чтобы каждый момент они реализовывали. Это эмоции, и я игрокам всегда говорю, что без эмоций играть в футбол невозможно. Я такой же эмоциональный, и хочу, чтобы игроки были эмоциональными, отдавались и получали удовольствие от того, что они делают, и реализовывали такие моменты.

– Когда команда выйдет из отпуска и где и когда состоятся зимние сборы?

– С сегодняшнего дня игроки уходят на отдых. Будут даны задания, которые необходимо выполнить перед выходом из отпуска. 12 января мы собираемся, будет медосмотр. Два дня мы будем в Киеве работать, и вылетаем на сборы в Турцию 15 января.

– Казалось, что «Динамо» полностью перебегало соперников, и такой интенсивный футбол это то, что вы хотите видеть в команде. Какое «Динамо» является идеальным для вас?

– Это еще не тот футбол, к которому мы стремимся, но я рад тому, что игроки прислушиваются, и они сами между собой разговаривают об этом и говорят, что этот футбол действительно приносит результат. Это не мои слова – говорят, что игра забывается, а результат остается. Нам сегодня нужно было с хорошим настроением уйти в отпуск, чтобы хорошо отдохнуть и подготовиться эмоционально к продолжению сезона.

– Были матчи, в которых казалось, что «Динамо» не хватало сил добежать до конца. Сегодня, наоборот, команда была полностью сконцентрирована все 90 минут. Как вам удалось за короткое время достичь такого результата?

– Спасибо игрокам. Мы немного изменили тренировочный процесс. И также у нас достойные игроки на скамейке запасных, которые дают эту интенсивность в течение 90 минут.

– Матвей Пономаренко в первом тайме часто выпадал, а во втором вышел и сразу забил гол. Что вы ему сказали в перерыве?

– А когда именно Матвей в первом тайме «выпадал»?

– Было много индивидуальных ошибок...

– Не было синхронизации игроков, поэтому он терял, но и первый тайм он достаточно хорошо провел, выполнял много работы в защите, вытягивал на себя игроков обороны команды-соперника. Поэтому я не скажу, что он в первом тайме играл плохо.

– Будете ли вы во время зимней паузы искать усиление команды за рубежом или в Украине? Вас устраивает тот состав, который есть в вашем распоряжении?

– Конечно, этот процесс никогда не заканчивается. Мы всегда в активном поиске, чтобы усилить тот состав, который у нас есть, чтобы была конкуренция, чтобы были равноценные игроки на все позиции. Конечно, этот момент добавляет и тем игрокам, которые у нас есть, жажду прогресса, тренировок, совершенствования, желание играть в стартовом составе.

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Пономаренко (Динамо Киев), асcист Владислав Дубинчак.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев), асcист Назар Волошин.
По теме:
Шахтер не сумел победить Риеку: как прокомментировал матч Назарина
Динамо – Ноа – 2:0. Хлопнули дверью в Лиге конференций. Видео голов и обзор
Не хватило одного очка. Какое итоговое место в таблице ЛК заняло Динамо?
Игорь Костюк пресс-конференция Динамо Киев Ноа Ереван Лига конференций Динамо - Ноа
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Бокс | 18 декабря 2025, 07:22 2
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»

Британец высказался об украинском чемпионе

Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 18 декабря 2025, 11:11 1
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол

Бывший чемпион мира выйдет на ринг против американского шоумена в ночь на 20 декабря

Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Футбол | 18.12.2025, 08:34
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Нулевая ничья в Кракове. Шахтер не сумел поразить ворота Риеки
Футбол | 18.12.2025, 23:55
Нулевая ничья в Кракове. Шахтер не сумел поразить ворота Риеки
Нулевая ничья в Кракове. Шахтер не сумел поразить ворота Риеки
Саленко предупредил Суркиса о тренерском штабе Динамо
Футбол | 19.12.2025, 00:30
Саленко предупредил Суркиса о тренерском штабе Динамо
Саленко предупредил Суркиса о тренерском штабе Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 7
Футбол
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 4
Бокс
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
17.12.2025, 15:38 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем