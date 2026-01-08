ПЕГУЛА: Если давать Даяне шансы, то она очень хорошо умеет ими пользоваться

Шестая ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала победу над Даяной Ястремской в 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене:

– Что было для вас самым сложным в этом матче и как вы справились с этой задачей?

– Когда я подавала на первый сет, а потом получилось 5:7, я почувствовала, что немного опустила руки, и мое настроение не было на правильном уровне, а она играла отлично. Я просто почувствовала, что потеряла концентрацию и должна была вернуться к решению проблемы – как победить в этом матче.

Мне кажется, что если давать ей шансы, то она очень хорошо умеет ими пользоваться, играя очень агрессивно и набирая много очков. Поэтому мне просто нужно было вернуться к своей стратегии.

– Вы очень хорошо с этим справились. Вы уже играли друг с другом однажды. Это было в 2022 году. Даяна выиграла тот матч. Имело ли это какое-то значение сегодня или это было так давно, что вы не придали этому большого значения?

– Это был... Кубок Билли Джин Кинг?

– Правильно, отличная память.

– Да, я помню, мы играли с Украиной, и это был действительно сумасшедший эмоциональный матч. Она играла невероятно и тогда победила меня, но это было давно. Я не очень хорошо помню тот матч, просто помню, что она сокрушила меня. Я знаю, что она очень хорошо играет на этих кортах, и у нее были отличные результаты в Австралии, поэтому я знала, что будет сложно. Думаю, что сегодня я сыграла отлично.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Джессика Пегула