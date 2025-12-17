Динамо Киев

В четверг, 18 декабря, состоится поединок основного раунда Лиги конференций, в котором встретятся Динамо» и «Ноа». Матч пройдет в Люблине (Польша) на «Люблин Арене», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем своем матче Лиги конференций киевляне проиграли «Фиорентине» (1:2), после чего «Динамо» досрочно потеряло шансы выйти в плей-офф евротурнира. После игры во Флоренции «бело-синие» провели встречу УПЛ против «Вереса», в которой разгромили ровенчан со счетом 3:0. Армянская команда, наоборот, борется за попадание в плей-офф и близка к выполнению этой задачи. Накануне последнего противостояния перед зимней паузой руководство киевлян утвердило Игоря Костюка главным тренером команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ноа», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.3 для киевлян и 3.03 для армянской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.