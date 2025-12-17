Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Ноа. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Динамо Киев
18.12.2025 22:00 - : -
Ноа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
17 декабря 2025, 22:45 | Обновлено 17 декабря 2025, 22:47
170
0

Динамо – Ноа. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги конференций

17 декабря 2025, 22:45 | Обновлено 17 декабря 2025, 22:47
170
0
Динамо – Ноа. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 18 декабря, состоится поединок основного раунда Лиги конференций, в котором встретятся Динамо» и «Ноа». Матч пройдет в Люблине (Польша) на «Люблин Арене», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем своем матче Лиги конференций киевляне проиграли «Фиорентине» (1:2), после чего «Динамо» досрочно потеряло шансы выйти в плей-офф евротурнира. После игры во Флоренции «бело-синие» провели встречу УПЛ против «Вереса», в которой разгромили ровенчан со счетом 3:0. Армянская команда, наоборот, борется за попадание в плей-офф и близка к выполнению этой задачи. Накануне последнего противостояния перед зимней паузой руководство киевлян утвердило Игоря Костюка главным тренером команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ноа», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.3 для киевлян и 3.03 для армянской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
18 декабря 2025 -
22:00
Ноа
Победа Динамо 2.3 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. «Такая ниче тетя!». Фаны оценили новую девушку Милевского
Шахтер – Риека. Текстовая трансляция матча
Арда ТУРАН: «У нас будет более сильный состав»
Лига конференций Динамо Киев Ноа Ереван Динамо - Ноа текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Футбол | 17 декабря 2025, 21:06 0
Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании

Поединок состоится 17 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
Бокс | 17 декабря 2025, 00:10 1
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика

Меньше недели до боя

Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Футбол | 17.12.2025, 07:47
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Футбол | 17.12.2025, 18:45
Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17.12.2025, 08:41
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 42
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
15.12.2025, 19:01 1
Футбол
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 6
Футбол
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем