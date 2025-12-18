Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Лига конференций
Динамо Киев
18.12.2025 22:00 – FT 2 : 0
Ноа
Лига конференций
18 декабря 2025, 23:57 | Обновлено 19 декабря 2025, 00:09
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа

Киевляне провели последний матч в нынешнем розыгрыше Лиги конференций

ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» завершило выступления в Основном раунде Лиги конференций. В Люблине «бело-синие» встретились с армянским «Ноа».

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига конференций. Основной раунд.

«Динамо» – «Ноа» – 2:0

Голы: Кабаев (27), Пономаренко (50)

Предупреждения: Кабаев (52), Михавко (54), Пономаренко (67) – Яколиш (45+1)

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Захарченко, Тымчик (Караваев, 8), Шапаренко (Яцык, 64), Михайленко, Пихаленок (Рубчинский, 75), Кабаев (Редушко, 64), Пономаренко, Волошин (Ярмоленко, 75).

«Ноа»: Чанчаревич, Суалехе, Гонсалу Силва (Мурадян, 66), Сентини, Таураринссон (Этеки, 80), Осима, Элдер Феррейра, Боачи (Манвелян, 88), Айяс (Аванесян, 88), Яколиш (Гргич, 66), Мулахусейнович.

Арбитр: Юджин Джая (Албания)

Стадион «Люблин Арена» (Люблин, Польша)

ДИНАМО – НОА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Динамо Киев Лига конференций Ноа Ереван
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
