Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Киевляне провели последний матч в нынешнем розыгрыше Лиги конференций
Киевское «Динамо» завершило выступления в Основном раунде Лиги конференций. В Люблине «бело-синие» встретились с армянским «Ноа».
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига конференций. Основной раунд.
«Динамо» – «Ноа» – 2:0
Голы: Кабаев (27), Пономаренко (50)
Предупреждения: Кабаев (52), Михавко (54), Пономаренко (67) – Яколиш (45+1)
«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Михавко, Захарченко, Тымчик (Караваев, 8), Шапаренко (Яцык, 64), Михайленко, Пихаленок (Рубчинский, 75), Кабаев (Редушко, 64), Пономаренко, Волошин (Ярмоленко, 75).
«Ноа»: Чанчаревич, Суалехе, Гонсалу Силва (Мурадян, 66), Сентини, Таураринссон (Этеки, 80), Осима, Элдер Феррейра, Боачи (Манвелян, 88), Айяс (Аванесян, 88), Яколиш (Гргич, 66), Мулахусейнович.
Арбитр: Юджин Джая (Албания)
Стадион «Люблин Арена» (Люблин, Польша)
В этом сезоне сложно что-то прогнозировать, но в следующем чемпионате думаю у Шахтера нет шансов.
Проте, дно ще не пробито... Падати ще є куди. Чого цьому "Динамо" і бажаємо впродовж довгих років.