РОМАНЧУК: «Когда в клуб приехал Исенко, это помогло мне адаптироваться»

Украинский защитник румынского клуба «Университатя Крайова» Александр Романчук дал интересное видеоинтервью клубным медиа:

– Ты меня немного удивил. Сначала я говорил с тобой на английском, но вижу, что ты также понимаешь, когда я говорю по-румынски. В любом случае мы продолжим это интервью на английском. Итак, как у тебя дела? И прежде всего – как прошли твои каникулы?

– Каникулы были хорошие. Я был с женой здесь, в Крайове, потому что не могу поехать домой в Украину. Поэтому мы остались здесь. Это была всего одна неделя, так что у нас не было много времени, чтобы куда-то поехать, и мы решили остаться здесь. К нам приехали друзья. Мы давно не виделись, и мы хорошо провели время вместе с друзьями.

– Тебе понравилась рождественская ярмарка в Крайове?

– Конечно.

– И твоим друзьям тоже? Ты говорил, что к тебе приезжали друзья.

– Да, нам понравилось. Мы ходили туда несколько раз. Нам понравилась еда, атмосфера, и это было действительно очень приятно. Мне нравится такой тип мероприятий. Единственное – очень много людей, иногда даже тяжело пройти. Но так было с самого начала. Потом мы поняли, в какое время лучше приходить, чтобы получить удовольствие, когда людей меньше.

– 2025 год уже прошел, мы сейчас в новом году. Пожалуйста, расскажи нам, какие у тебя цели на этот год – лично и, конечно, вместе с командой?

– Я не люблю много говорить о будущем, мечтать о чем-то. Конечно, я оптимист, и у меня менталитет победителя. Я хочу максимум, но прежде всего мы должны думать, например, сейчас о нашем сборе – сделать все как можно лучше на сборе, я индивидуально и вместе с командой. Мы думаем о следующей игре. Для меня лучше думать так: игра за игрой, шаг за шагом, выигрывать каждый матч. Каждая следующая игра важна. Если мы выиграем все матчи в нашем чемпионате, мы достигнем нашей цели.

– Что касается тренировочного сбора, ты уже говорил об этом раньше. Как сейчас проходят тренировки?

– Это всего два дня, поэтому трудно что-то сказать о сборе. Первый день был, скажем так, разминкой для сбора, не очень высокая интенсивность, средняя интенсивность. Немного тактики. Мы адаптируемся к погоде и к полям. Посмотрим дальше в будущем.

– Саша, ты один из любимцев болельщиков. Как все видели, ты уже забил несколько голов. Мне интересно, как ты адаптировался к городу и к фанатам. Можешь привести пример, когда ты идешь по городу и фанаты останавливают тебя? Что они тебе говорят?

– Что касается адаптации – да. Возможно, из-за хороших результатов команды и моих индивидуальных результатов вместе с командой. Я не могу сказать, что это было легко, но и не очень тяжело. Игра за игрой фанаты начали меня узнавать. Я забил один гол, потом второй, и день за днем, практически каждый день, когда мы куда-то идем – даже в магазин что-то купить или просто погулять с женой – да, всегда кто-то останавливает меня, чтобы поговорить, сказать какие-то теплые слова. Я это очень ценю. Для меня не проблема остановиться, сделать фото, сказать что-то, немного пообщаться. Сейчас, через шесть месяцев, люди знают меня больше, и это очень приятное ощущение.

– Есть ли какой-то человек, который больше всего помог тебе адаптироваться здесь, в Крайове?

– Я не могу сказать, что это один человек, потому что вокруг меня много хороших людей. Я почувствовал это с самого начала. Это люди в клубе, на базе, мои партнеры по команде – замечательные люди, тренерский штаб, медицинский штаб и все люди вокруг меня. Все они очень хорошие. Думаю, могу сказать, что это похожий менталитет, который мне нравится, и я чувствую себя очень комфортно в этой среде. Я здесь не один, я с женой, потом приехал Павел Исенко, и, возможно, из-за этого адаптироваться легче, потому что мы вместе. Мы помогаем друг другу на поле и вне поля. Много мелких деталей помогли мне адаптироваться здесь. И еще хочу сказать о румынских людях – это очень теплые люди, которые хотят помочь мне здесь.

– После всего, что ты сказал, начинает ли Крайова ощущаться для тебя как дом?

– Я не могу сказать, что это дом, потому что мой дом – в Украине. Но я могу назвать это своим вторым домом. Я такой человек: если я прихожу сюда, то это не только играть в футбол, бить по мячу, получать зарплату и забыть о команде и городе. Я принимаю многие вещи близко к сердцу. Если я здесь и защищаю наши цвета, то это моя вторая семья. У меня здесь братья – мои партнеры по команде. Я буду биться за них на поле и вне поля, если что-то случится. Я не назову это домом, но вторым домом и второй семьей – да.

– Как бы ты описал атмосферу на стадионе «Ион Облеменко» футболисту, который еще ни разу там не играл?

– Это зависит от того, когда и против кого мы играем. Когда приходят люди и стадион полный, это, конечно, невероятно. Это что-то особенное. Это толкает тебя играть еще лучше. Возможно, кто-то даже начинает «летать» из-за такой атмосферы. Это действительно очень хорошо. Если же люди не приходят, например из-за погоды или если мы играем в понедельник, то, конечно, это не то же самое. Но у нас есть ультрас, и они, я думаю, приходят всегда, кричат, поддерживают очень неистово. Это очень хорошо.

– Есть ли в городе особое место, где ты любишь отдыхать с женой? Например, спортзал, ресторан или парк?

– Не спортзал. Есть одно место, я точно не знаю, как оно называется, но это большой парк.

– Парк Николае Романеску?

– Да, там, где есть зоопарк. Это очень хорошее место. Мы ходим туда один-два раза в неделю, чтобы погулять и отдохнуть. Я здесь уже шесть месяцев, но мы все равно постоянно туда ходим, потому что это хорошее место.

– Открыл ли ты для себя какое-то румынское блюдо, которое тебе нравится больше всего?

– Да, мне очень нравится румынская еда. Я говорю жене, что нужно взять какие-то рецепты, или прошу нашего повара на базе научить ее чему-то. Моя жена очень хорошо готовит, но здесь все немного по-другому. Мне очень нравится чорба.

– О, тебе нравится?

– Да. И это не одна чорба, их несколько видов, которые мне очень нравятся – и на базе, и в ресторанах. Когда я куда-то иду, прежде всего беру чорбу, а потом уже что-то другое, мясо.

– Летом ты обязательно должен попробовать мичи из парка Николае Романеску.

– Хорошо, спасибо за совет.

– А ты слышал, например, про сармале?

– Возможно, я знаю, как это выглядит, но название – нет.

– То есть для тебя чорба – лучшая?

– Да. Я люблю супы. Наш украинский борщ для меня – лучшее блюдо. Здесь я не нашел ничего похожего, но слышал, что в горах в Румынии готовят что-то подобное, я еще не пробовал. Поэтому на первом месте для меня – чорба.

– А как насчет румынских слов или выражений? Честно говоря, ты меня немного удивил в начале интервью, потому что ты уже многое понимаешь за шесть месяцев.

– Я не могу сказать, что понимаю все, но когда кто-то говорит, я стараюсь сосредоточиться, уловить какие-то слова. Я начал немного понимать. Говорить, конечно, не могу, но некоторые слова знаю, например, приветствия.

– Особенно слова с тренировок – «пас», «удар».

– Да, да. Я стараюсь. А еще плохие слова.

– Не нужно плохие. Путешествовал ли ты по Румынии, в другие города?

– Я был в Бухаресте, конечно. Был в Брашове. Брашов – очень красивый город. Я из гор, мне нравятся горы, поэтому такие города мне нравятся. Бухарест, если честно, мне не очень понравился, возможно, там много людей. Но я еще не так много путешествовал. У меня еще будет время, возможно летом или во время паузы на матчи сборных мы поедем с женой.

– Саша, еще раз спасибо тебе за это интервью. Я знаю, что у тебя очень плотный график – по два тренировки в день. Мы очень ценим это, потому что можем показать интервью болельщикам, чтобы они лучше тебя узнали. Надеемся, что ты будешь адаптироваться еще больше и, возможно, следующее интервью мы сделаем на румынском. Договорились?

– Если следующее интервью будет через шесть месяцев – договорились. Спасибо вам.