Не хватило одного очка. Какое итоговое место в таблице ЛК заняло Динамо?
Столичная команда Украины расположилась на 27-й строчке с шестью очками
Киевское Динамо заняло итоговое 27-е место в таблице основного этапа Лиги конференций 2025/26.
За шесть туров киевляне набрали шесть очков, одержав две победы. Еще четыре раза столичная команда Украины потерпела поражение.
Разница забитых пропущенных 9–9 позволило уже подопечным Игоря Костюка расположиться выше всех команд, которые также имеют в своем активе шесть баллов (Легия и Слован).
Кроме того, если бы у Динамо было семь очков – команда бы вышла в 1/16 финала еврокубка. При семи пунктах киевляне расположились бы на 22-м месте, благодаря лучшей разнице голов (0) обойдя Шкендию (-1), Зриньски Мостар (-2), Сигма Оломоуц (-2), Университатю Крайова (-2) и Линкольн Ред Импс (-8).
Украину в Лине конференций продолжит представлять донецкий Шахтер, который занял итоговое шестое место с 13 пунктами и весной поборется в 1/8 финала.
Результаты Динамо Киев в Лиге конференций 2025/26:
- 02.10. Динамо Киев (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 0:2
- 23.10. Самсунспор (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 3:0
- 06.11. Динамо Киев (Украина) – Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) – 6:0
- 27.11. Омония (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 2:0
- 11.12. Фиорентина (Италия) – Динамо Киев (Украина) – 2:1
- 18.12. Динамо Киев (Украина) – Ноа (Армения) – 2:0
Итоговая таблица основного этапа Лиги конференций 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Страсбург
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|18.12.25 Страсбург 3:1 Брейдаблик11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония
|16
|2
|Ракув
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|18.12.25 Омония 0:1 Ракув11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув
|14
|3
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|18.12.25 АЕК 3:2 Университатя Крайова11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин
|13
|4
|Спарта Прага
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|18.12.25 Спарта Прага 3:0 Абердин11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага
|13
|5
|Райо Вальекано
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|18.12.25 Райо Вальекано 3:0 Дрита11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано
|13
|6
|Шахтер Донецк
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|18.12.25 Шахтер Донецк 0:0 Риека11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия
|13
|7
|Майнц
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|18.12.25 Майнц 2:0 Самсунспор11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски
|13
|8
|АЕК Ларнака
|6
|3
|3
|0
|7 - 1
|18.12.25 АЕК Ларнака 1:0 Шкендия11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака
|12
|9
|Лозанна
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|18.12.25 Лозанна 1:0 Фиорентина11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна
|11
|10
|Кристал Пэлас
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|18.12.25 Кристал Пэлас 2:2 КуПС11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака
|10
|11
|Лех
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|18.12.25 Сигма 1:2 Лех11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех
|10
|12
|Самсунспор
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|18.12.25 Майнц 2:0 Самсунспор11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев
|10
|13
|Целе
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|18.12.25 Целе 0:0 Шелбурн11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе
|10
|14
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|18.12.25 АЗ Алкмаар 0:0 Ягеллония11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава
|10
|15
|Фиорентина
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|18.12.25 Лозанна 1:0 Фиорентина11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина
|9
|16
|Риека
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|18.12.25 Шахтер Донецк 0:0 Риека11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага
|9
|17
|Ягеллония
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|18.12.25 АЗ Алкмаар 0:0 Ягеллония11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония
|9
|18
|Омония
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|18.12.25 Омония 0:1 Ракув11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония
|8
|19
|Ноа
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|18.12.25 Динамо Киев 2:0 Ноа11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа
|8
|20
|Дрита
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|18.12.25 Райо Вальекано 3:0 Дрита11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония
|8
|21
|КуПС
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|18.12.25 Кристал Пэлас 2:2 КуПС11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС
|7
|22
|Шкендия
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|18.12.25 АЕК Ларнака 1:0 Шкендия11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн
|7
|23
|Зриньски
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|18.12.25 Зриньски 1:1 Рапид Вена11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски
|7
|24
|Сигма
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|18.12.25 Сигма 1:2 Лех11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув
|7
|25
|Университатя Крайова
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|18.12.25 АЕК 3:2 Университатя Крайова11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа
|7
|26
|Линкольн Ред Импс
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|18.12.25 Легия 4:1 Линкольн Ред Импс11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех
|7
|27
|Динамо Киев
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|18.12.25 Динамо Киев 2:0 Ноа11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев
|6
|28
|Легия
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|18.12.25 Легия 4:1 Линкольн Ред Импс11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия
|6
|29
|Слован Братислава
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|18.12.25 Слован Братислава 1:0 Хеккен11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава
|6
|30
|Брейдаблик
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|18.12.25 Страсбург 3:1 Брейдаблик11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС
|5
|31
|Шемрок Роверс
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|18.12.25 Шемрок Роверс 3:1 Хамрун Спартанс11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе
|4
|32
|Хеккен
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|18.12.25 Слован Братислава 1:0 Хеккен11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано
|3
|33
|Хамрун Спартанс
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|18.12.25 Шемрок Роверс 3:1 Хамрун Спартанс11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна
|3
|34
|Шелбурн
|6
|0
|2
|4
|0 - 7
|18.12.25 Целе 0:0 Шелбурн11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн
|2
|35
|Абердин
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|18.12.25 Спарта Прага 3:0 Абердин11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин
|2
|36
|Рапид Вена
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|18.12.25 Зриньски 1:1 Рапид Вена11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина
|1
