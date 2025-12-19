Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Лига конференций
19 декабря 2025, 00:23 | Обновлено 19 декабря 2025, 01:54
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера

Потенциальные оппоненты горняков: КуПС, Шкендия, Лех Познань, Самсунспор

Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Стала известна предварительная сетка плей-офф Лиги конференций УЕФА 2025/26.

В групповом раунде было сыграно 6 туров, и команды расставлены в порядке занятых мест.

Донецкий Шахтер с 6-го места пробился напрямую в 1/8 финала и теперь имеет 4 варианта соперников на этой стадии.

Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала Лиги конференций

  • КуПС (Финляндия)
  • Шкендия (Северная Македония)
  • Лех Познань (Польща)
  • Самсунспор (Турция)

В случае успеха Шахтер выйдет в 1/4 финала, где потенциальные соперники:

  • АЕК Афины (Греция)
  • Спарта Прага (Чехия)
  • Дрита (Косово)
  • Ноа (Армения)
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Целе (Словения)

Киевское Динамо не сумело выйти в плей-офф и завершило еврокубковый сезон с 6 очками (27-е место).

Напрямую в 1/8 финала вышли: Страсбург (16 очков), Ракув (14), АЕК Афины, Спарта Прага, Райо Вальекано, Шахтер, Майнц (по 13), АЕК Ларнака (12),

Сеяные в 1/16 финала: Лозанна (11), Кристал Пэлас, Лех Познань, Самсунспор, Целе, АЗ Алкмаар (по 10), Фиорентина, Риека (по 9).

Несеяные в 1/16 финала: Ягеллония (9), Омония, Ноа, Дрита (по 8), КуПС, Шкендия, Зриньски, Сигма (по 7).

Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Жеребьевка этой стадии пройдет 16 января 2026 года, а матчи – 19 и 26 февраля. Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля, а поединки – 12 и 19 марта. Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.

Лиги конференций УЕФА 2025/26

1/16 финала, 19 и 26 февраля (жеребьевка – 16 января)

  1. 🔹 КуПС (Финляндия) или Шкендия (С. Македония) – Лех (Польша) или Самсунспор (Турция)
  2. 🔹 Ноа (Армения) или Дрита (Косово) – Целе (Словения) или АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  3. 🔹 Зриньски (Босния) или Сигма (Чехия) – Лозанна (Швейцария) или Кристал Пэлас (Англия)
  4. 🔹 Ягеллония (Польша) или Омония (Кипр) – Фиорентина (Италия) или Риека (Хорватия)
  5. 🔹 Шкендия (С. Македония) или КуПС (Финляндия) – Самсунспор (Турция) или Лех (Польша)
  6. 🔹 Дрита (Косово) или Ноа (Армения) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) или Целе (Словения)
  7. 🔹 Сигма (Чехия) или Зриньски (Босния) – Кристал Пэлас (Англия) или Лозанна (Швейцария)
  8. 🔹 Омония (Кипр) или Ягеллония (Польша) – Риека (Хорватия) или Фиорентина (Италия)

1/8 финала, 12 и 19 марта (жеребьевка – 27 февраля)

  • 🔹 Победитель матча 1 – Райо Вальекано (Испания) или Шахтер (Украина)
  • 🔹 Победитель матча 2 – АЕК Афины (Греция) или Спарта Прага (Чехия)
  • 🔹 Победитель матча 3 – Майнц (Германия) или АЕК Ларнака (Кипр)
  • 🔹 Победитель матча 4 – Страсбург (Франция) или Ракув (Польша)
  • 🔹 Победитель матча 5 – Шахтер (Украина) или Райо Вальекано (Испания)
  • 🔹 Победитель матча 6 – Спарта Прага (Чехия) или АЕК Афины (Греция)
  • 🔹 Победитель матча 7 – АЕК Ларнака (Кипр) или Майнц (Германия)
  • 🔹 Победитель матча 8 – Ракув (Польша) или Страсбург (Франция)

Динамо – Ноа – 2:0. Хлопнули дверью в Лиге конференций. Видео голов и обзор
Не хватило одного очка. Какое итоговое место в таблице ЛК заняло Динамо?
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Фиорентина Динамо Киев Страсбург Риека Кристал Пэлас Омония Зриньски Мостар Ягеллония Белосток Шемрок Роверс Абердин Рапид Вена Райо Вальекано Майнц Университатя Крайова Спарта Прага АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Слован Братислава Лозанна Самсунспор Лех Познань АЕК Ларнака АЕК Афины Эдуард Соболь Легия Варшава Шкендия Целе Сигма Оломоуц Денис Костышин Хеккен Даниил Игнатенко Лига конференций Дрита КуПС Павел Исенко Ноа Ереван Николай Кухаревич Ракув Ченстохова Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн Хамрун Спартанс Александр Романчук (1999) Шахтер - Риека Динамо - Ноа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Alexander Киев
Де там суперники для Дирявих із ОПЗЖ? 🧐
Ответить
+5
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Однозначно хочеться Лех. Бо і збірна минулого року поступалась полякам, і ШД з гірким осадом Легії... Кортить відірватись хоча б на познанцях - щоб український клуб насолив польському! 😊
Ответить
+3
Динамо Кива
Не вижу мусорил в сетке? За гаражами как всегда обосцаные валяетесь?
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Гнус
Дорогие товарищи! Ваша любимая партия ОПЗЖ, поздравляет болельщиков Динамо, с вылетом из этого слабого турнира. Слава Суркисам! Слава Шубам и продажным судьям! Слава динамовским сердцам! Слава УАФ и Андрею Шевченко! Слава кипрским оффшорам! Слава ОПЗЖ! И руководство партии ОПЗЖ и братья Суркисы теперь хотят, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн!
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о
Ответить
+2
Alex Komnin
Склад команд - щось...Кубок Інтертото. Рівень турніру просто аматорський
Ответить
+2
Показать Скрыть 6 ответов
Romjkee
Пів фінал має бути мінімум. Хоча сьогодні була якась безідейна гра, ну може то тренер дав таку настанову, а може пошкодження налякали. 
Ответить
+1
New Zealander
Норм суперники як для 1/8
😂
Ответить
+1
Spaceman
Цікаво буде з турками
Ответить
+1
R1d3r
Даёшь Лех! Надо брать реванш у поляков.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Volk
Годиться.  Так а що там Динамо? Где Динамо Где?
Ответить
0
Phoenyx86
Хочу Самсунспор. Щоб шд показало як грати треба з нулячими турками
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
8number
Треба Самсунспор чи Лех. Програш та концентрація на УПЛ
Ответить
-3
