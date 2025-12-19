Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Потенциальные оппоненты горняков: КуПС, Шкендия, Лех Познань, Самсунспор
Стала известна предварительная сетка плей-офф Лиги конференций УЕФА 2025/26.
В групповом раунде было сыграно 6 туров, и команды расставлены в порядке занятых мест.
Донецкий Шахтер с 6-го места пробился напрямую в 1/8 финала и теперь имеет 4 варианта соперников на этой стадии.
Потенциальные соперники Шахтера в 1/8 финала Лиги конференций
- КуПС (Финляндия)
- Шкендия (Северная Македония)
- Лех Познань (Польща)
- Самсунспор (Турция)
В случае успеха Шахтер выйдет в 1/4 финала, где потенциальные соперники:
- АЕК Афины (Греция)
- Спарта Прага (Чехия)
- Дрита (Косово)
- Ноа (Армения)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Целе (Словения)
Киевское Динамо не сумело выйти в плей-офф и завершило еврокубковый сезон с 6 очками (27-е место).
Напрямую в 1/8 финала вышли: Страсбург (16 очков), Ракув (14), АЕК Афины, Спарта Прага, Райо Вальекано, Шахтер, Майнц (по 13), АЕК Ларнака (12),
Сеяные в 1/16 финала: Лозанна (11), Кристал Пэлас, Лех Познань, Самсунспор, Целе, АЗ Алкмаар (по 10), Фиорентина, Риека (по 9).
Несеяные в 1/16 финала: Ягеллония (9), Омония, Ноа, Дрита (по 8), КуПС, Шкендия, Зриньски, Сигма (по 7).
Команды, занявшие 9–24 места, сыграют в 1/16 финала. Жеребьевка этой стадии пройдет 16 января 2026 года, а матчи – 19 и 26 февраля. Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля, а поединки – 12 и 19 марта. Финал Лиги конференций запланирован на 27 мая 2026 года в немецком Лейпциге.
Лиги конференций УЕФА 2025/26
1/16 финала, 19 и 26 февраля (жеребьевка – 16 января)
- 🔹 КуПС (Финляндия) или Шкендия (С. Македония) – Лех (Польша) или Самсунспор (Турция)
- 🔹 Ноа (Армения) или Дрита (Косово) – Целе (Словения) или АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- 🔹 Зриньски (Босния) или Сигма (Чехия) – Лозанна (Швейцария) или Кристал Пэлас (Англия)
- 🔹 Ягеллония (Польша) или Омония (Кипр) – Фиорентина (Италия) или Риека (Хорватия)
- 🔹 Шкендия (С. Македония) или КуПС (Финляндия) – Самсунспор (Турция) или Лех (Польша)
- 🔹 Дрита (Косово) или Ноа (Армения) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) или Целе (Словения)
- 🔹 Сигма (Чехия) или Зриньски (Босния) – Кристал Пэлас (Англия) или Лозанна (Швейцария)
- 🔹 Омония (Кипр) или Ягеллония (Польша) – Риека (Хорватия) или Фиорентина (Италия)
1/8 финала, 12 и 19 марта (жеребьевка – 27 февраля)
- 🔹 Победитель матча 1 – Райо Вальекано (Испания) или Шахтер (Украина)
- 🔹 Победитель матча 2 – АЕК Афины (Греция) или Спарта Прага (Чехия)
- 🔹 Победитель матча 3 – Майнц (Германия) или АЕК Ларнака (Кипр)
- 🔹 Победитель матча 4 – Страсбург (Франция) или Ракув (Польша)
- 🔹 Победитель матча 5 – Шахтер (Украина) или Райо Вальекано (Испания)
- 🔹 Победитель матча 6 – Спарта Прага (Чехия) или АЕК Афины (Греция)
- 🔹 Победитель матча 7 – АЕК Ларнака (Кипр) или Майнц (Германия)
- 🔹 Победитель матча 8 – Ракув (Польша) или Страсбург (Франция)
Предварительная сетка плей-офф ЛК
Инфографика
