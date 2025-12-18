Противостояние между Тоттенхэмом и Ливерпулем удерживает голевой рекорд АПЛ
Ни одна другая пара не имеет в активе большего количества голов в истории противостояний в АПЛ
Противостояние команд Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль удерживает голевой рекорд матчей АПЛ.
За всю историю лиги в поединках между «шпорами» и «красными» (66 матчей) суммарно было забито 206 голов.
Ни одно другое противостояние в рамках АПЛ не может похвастаться таким количеством забитых мячей.
В матче 17-го тура сезона 2025/26 эти команды снова встретятся в АПЛ (на поле Тоттенхэма), поэтому рекорд лиги может быть обновлен.
Второе место в данном рейтинге занимает пара Арсенал – Ливерпуль (199 голов, 67 матчей). На третьем месте находится противостояние Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур (196 голов, 61 матч).
Пары команд с наибольшим суммарным количеством забитых мячей в матчах АПЛ между ними
- 206 – Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль (66)
- 199 – Арсенал – Ливерпуль (67)
- 196 – Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур (61)
- 195 – Арсенал – Тоттенхэм Хотспур (67)
- 193 – Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед (61)
- 187 – Эвертон – Манчестер Юнайтед (67)
В скобках – сыгранное количество матчей между данными командами в АПЛ
