Противостояние между Тоттенхэмом и Ливерпулем удерживает голевой рекорд АПЛ

Противостояние команд Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль удерживает голевой рекорд матчей АПЛ.

За всю историю лиги в поединках между «шпорами» и «красными» (66 матчей) суммарно было забито 206 голов.

Ни одно другое противостояние в рамках АПЛ не может похвастаться таким количеством забитых мячей.

В матче 17-го тура сезона 2025/26 эти команды снова встретятся в АПЛ (на поле Тоттенхэма), поэтому рекорд лиги может быть обновлен.

Второе место в данном рейтинге занимает пара Арсенал – Ливерпуль (199 голов, 67 матчей). На третьем месте находится противостояние Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур (196 голов, 61 матч).

Пары команд с наибольшим суммарным количеством забитых мячей в матчах АПЛ между ними

206 – Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль (66)

199 – Арсенал – Ливерпуль (67)

196 – Ньюкасл Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур (61)

195 – Арсенал – Тоттенхэм Хотспур (67)

193 – Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед (61)

187 – Эвертон – Манчестер Юнайтед (67)

В скобках – сыгранное количество матчей между данными командами в АПЛ