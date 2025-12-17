ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф

Вечером 17 декабря состоялись матчи заключительного 6-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов.

18 команд соревновались в лиге с одной таблицей, 4 топ-клуба вышли в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В женской ЛЧ напрямую в 1/4 финала вышли: Барселона, Лион (по 16 очков), Челси (14), Бавария (13).

В 1/8 финала сыграют команды: Арсенал, Ман Юнайтед (по 12). Реал (11), Ювентус (10), Вольфсбург (9), Париж (8), Атлетико (7), Левен (6).

Завершили соревнования по итогам основного раунда: Волеренга, Рома (по 4), Твенте (3), Бенфика, ПСЖ (по 2), Санкт-Пельтен (1).

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 18 декабря.

Лига чемпионов по футболу среди женщин

6-й тур, 17 декабря 2025

Бавария (Германия) – Волеренга (Норвегия) – 3:0

Бенфика (Португалия) – ПСЖ (Франция) – 1:1

Вольфсбург (Германия) – Челси (Англия) – 1:2

Лион (Франция) – Атлетико Мадрид (Испания) – 4:0

Левен (Бельгия) – Арсенал (Англия) – 0:3

Рома (Италия) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 6:1

Твенте (Нидерланды) – Реал Мадрид (Испания) – 1:1

Париж (Франция) – Барселона (Испания) – 0:2

Ювентус (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1

Итоговая турнирная таблица

Инфографика