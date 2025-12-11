Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Таблица женской ЛЧ. Фиаско МЮ, победа Барселоны, Челси отгрузил 6 мячей
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 15:23 | Обновлено 11 декабря 2025, 16:01
Таблица женской ЛЧ. Фиаско МЮ, победа Барселоны, Челси отгрузил 6 мячей

Топ-10 команд уже гарантировали себе место в плей-офф турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 декабря состоялись матчи 5-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов.

18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

МЮ потерпел фиаско в игре с Лионом (0:3), Барселона переиграла Бенфику (3:1), Челси отгрузил 6 мячей в ворота Ромы (6:0).

Атлетико и Бавария разошлись миром (2:2), в Волеренга дома уступила Парижу (0:1).

В турнирной таблице лидируют: Барселона, Лион (по 13 очков), Челси (11), Ювентус, Реал, Бавария (по 10), Вольфсбург, Арсенал, МЮ (по 9), Париж (8).

Эти топ-10 команд гарантировали себе место в плей-офф турнира за тур до финиша этапа лиги.

Лига чемпионов по футболу среди женщин

5-й тур, 10 декабря 2025

Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1

Голы: Пайор, 29, Учеибе, 54 (автогол), Алейксандри, 58 – Дэвидсон, 46

Волеренга (Норвегия) – Париж (Франция) – 0:1

Гол: Аццаро, 82

Атлетико Мадрид (Испания) – Бавария (Германия) – 2:2

Голы: Бе Риса, 13 (пен), Яннуззи, 88 – Хардер, 63, 78

Манчестер Юнайтед (Англия) – Лион (Франция) – 0:3

Голы: Чавинга, 12, Дюморне, 81, 90

Челси (Англия) – Рома (Италия) – 6:0

Голы: Бергамаски, 14 (автогол), Каптейн, 26, Канерюд, 44, Нюскен, 51 (пен), Хамано, 76, Бронз, 86

Турнирная таблица

Инфографика

