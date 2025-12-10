Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 16:39 | Обновлено 10 декабря 2025, 17:17
ПСЖ на дне. Турнирная таблица женской ЛЧ после побед Реала и Ювентуса

Вечером 9 декабря состоялись матчи 5-го тура основного раунда женской ЛЧ

ПСЖ на дне. Турнирная таблица женской ЛЧ после побед Реала и Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 декабря состоялись матчи 5-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов.

18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче дня Реал Мадрид нанес поражение Вольфсбургу (2:0). Ювентус разгромил Санкт-Пельтен (5:0).

Арсенал взял верх над Твенте (1:0). ПСЖ не сумел обыграть Левен (0:0) и находится на дне таблицы лишь с 1 баллом.

В турнирной таблице лидируют: Барселона, Ювентус, Реал, Лион (по 10 очков), Вольфсбург, Арсенал, МЮ, Бавария (по 9).

Эти топ-8 команд гарантировали себе место в плей-офф турнира.

Лига чемпионов по футболу среди женщин

5-й тур, 9 декабря 2025

Санкт-Пельтен (Австрия) – Ювентус (Италия) – 0:5

Голы: Вангсгорд, 6, Джирелли, 43 (пен), 59 (пен), Пинто, 66, Крумбигель, 81

Арсенал (Англия) – Твенте (Нидерланды) – 1:0

Гол: Мид, 10

ПСЖ (Франция) – Левен (Бельгия) – 0:0

Реал Мадрид (Испания) – Вольфсбург (Германия) – 2:0

Голы: Мендес, 19, Кайседо, 67

Турнирная таблица

Инфографика

Лига чемпионов по футболу среди женщин Санкт-Пельтен Ювентус Арсенал Лондон Твенте ПСЖ Ауд-Хеверле Левен Реал Мадрид Вольфсбург
Николай Степанов
Николай Степанов
