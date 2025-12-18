Известный тренер объяснил, почему Динамо и Шахтер завершат год победами

Известный в прошлом футболист Валерий Иващенко, который потом хорошо себя зарекомендовал на тренерском поприще в Оболони, эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на последние матчи представителей Украины в основном раунде Лиги конференций.

«Хотя новый тренер динамовцев Игорь Костюк не сможет сегодня в поединке с армянской командой Ноа рассчитывать на нескольких стержневых игроков, думаю, что его подопечные приложат максимум усилий, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Потому что, действительно, даже не вспомню, когда динамовцы еще были так беспомощны на международной арене.

Поэтому в Люблине нужно позаботиться об имидже клуба. Не думаю, что со стартовых минут выйдет ветеран Ярмоленко, потому что ставка будет сделана на молодежь, которая своими скоростными перемещениями может заставить гостей нервничать и ошибаться. Жду острых продолжений от фланговых игроков Кабаева и Волошина и склоняюсь к тому, что номинальные хозяева победят 1:0.

По-моему, у «Шахтера» более квалифицированный оппонент – Риека. Хорватские команды всегда отличались боевитостью, игровой дисциплиной. «Горнякам» в Кракове будет нелегко, но преимущество в технической подготовке должно сказаться и помочь склонить чашу весов на свою сторону – 2:1».