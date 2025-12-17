Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Команда Луиса Энрике завоевала очередной международный трофей, но понадобилась серия пенальти
Межконтинентальный кубок ФИФА. Финал.
ПСЖ – «Фламенго» - 1:1 (2:1 – пен.)
Голы: Кварацхелия, 38 – Жоржиньо, 62 (пен.)
Предупреждения: Руис, 33, Витинья, 44, Пачо, 85 — Жоржинье, 20, Алекс Сандро, 24, Пульгар, 64, Плата, 90+5, Сауль, 96
ПСЖ: сафонов – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери – Руис (Нджанту, 105), Витинья, Невеш – Кварацхелия (Мбае, 90), Дуэ (Дембеле, 78), Ли Кан Ин (Маюлю, 35, Баркола, 64).
«Фламенго»: Росси – Алекс Сандро, Перейра, Ортис, Варела – Жоржиньо (Сауль, 75), Пульгар (де ла Крус, 75) – Энрике (Луис Араужу, 90+2), Де Арраскаэта (Эверттон Араужу, 74), Карраскаль (Педру, 56) – Плата (Лино, 108).
Арбитр: Исмаил Эльфат (США).
Стадион: «Ахмед бин Али» (Эр-Раян, Катар).
Удари (у площину) – 23 (9) : 11 (2)
Кутові – 10 : 3
Офсайди – 2 : 2
ПСЖ - ФЛАМЕНГО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 18°C
