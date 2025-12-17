Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Межконтинентальный кубок
ПСЖ
17.12.2025 19:00 – FT 1 : 1
2 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Фламенго
Франция
17 декабря 2025, 21:57 | Обновлено 17 декабря 2025, 22:18
3251
18

Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок

Команда Луиса Энрике завоевала очередной международный трофей, но понадобилась серия пенальти

18 Comments
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Межконтинентальный кубок ФИФА. Финал.

ПСЖ – «Фламенго» - 1:1 (2:1 – пен.)

Голы: Кварацхелия, 38 – Жоржиньо, 62 (пен.)

Предупреждения: Руис, 33, Витинья, 44, Пачо, 85 — Жоржинье, 20, Алекс Сандро, 24, Пульгар, 64, Плата, 90+5, Сауль, 96

ПСЖ: сафонов – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери – Руис (Нджанту, 105), Витинья, Невеш – Кварацхелия (Мбае, 90), Дуэ (Дембеле, 78), Ли Кан Ин (Маюлю, 35, Баркола, 64).

«Фламенго»: Росси – Алекс Сандро, Перейра, Ортис, Варела – Жоржиньо (Сауль, 75), Пульгар (де ла Крус, 75) – Энрике (Луис Араужу, 90+2), Де Арраскаэта (Эверттон Араужу, 74), Карраскаль (Педру, 56) – Плата (Лино, 108).

Арбитр: Исмаил Эльфат (США).

Стадион: «Ахмед бин Али» (Эр-Раян, Катар).

Удари (у площину) – 23 (9) : 11 (2)
Кутові – 10 : 3
Офсайди – 2 : 2

ПСЖ - ФЛАМЕНГО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

Фламенго Межконтинентальный кубок по футболу ПСЖ Илья Забарный отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
pol-55
І це Дембеле найкращий?а Сафонов тепер буде основним? 
33may
А шо за душок? Неужели с лавки ПСЖ потянуло,так вроде некому там подванивать,,все там правильные ,все нашенские
Oksana Mazepa
Пофіг усьому світу та зокрема усім фанам ПСЖ, яких багато мільйонів на спорт.юа з його базіканням про душок
Александр Шевченко
Команда українця перемогла, а у алкашів зі спірт уа, все одне й те саме в новинах про найкращу команду Европи та світу
BcagHuk_u3_JIbga
"Трофей с душком" ахахаха, Спирт Юа в своём репертуаре. На турнире от FIFA это первый случай когда вратарь отбил 4 пенки. Но спиртовые об этом же конечно не напишут 🤡
vorskla2009a
Бенефіс сафонова
vorskla2009a
В
Singularis
кубанский  казачок сыграл паяшински
Dynamic
який жахливий вечір просто пощастило москлю що чотири рази прямо в руки били бразильці
