Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 января 2026, 20:03 | Обновлено 07 января 2026, 20:18
Полуфинал Суперкубка Испании. Барселона и Атлетик назвали стартовые составы

7 января в 21:00 в саудовской Джидде состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Коллаж Sport.ua. Ханс-Дитер Флик и Эрнесто Вальверде

7 января в 21:00 состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Барселона и Атлетик Бильбао сыграют на арене King Abdullah Sports City в саудовском городе Джидда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ханс-Дитер Флик и Эрнесто Вальверде назвали стартовые составы команд на полуфинальный матч

В другом полуфинале 8 января в Джидде сыграют Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 11 января, также в городе Джидда.

Барселона: Жоан Гарсия, Бальде, Кубарси, Ферран, Педри, Рафинья, Фермин, Френки де Йонг, Кунде, Эрик, Руни.

Запас: Левандовски, Ламин Ямаль, Рэшфорд, Марк Касадо, Жерар Мартин, Ольмо, Берналь, Щенсны, Дро, Кочен, Томми.

Атлетик Бильбао: Унаи Симон, Аресо, Вивиан, Паредес, Адама, Рего, Хаурегисар, Беренгер, Сансет, Роберт Наварро, Иньяки Уильямс.

Запас: Падилья, Горосабель, Нико Уильямс, Гурусета, Лекуе, Галаррета, Унаи Гомес, Нико Серрано, Изета, Селтон, Монреаль.

Инфографика

Барселона Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу Барселона - Атлетик стартовые составы Ханс-Дитер Флик Эрнесто Вальверде
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
