Полуфинал Суперкубка Испании. Барселона и Атлетик назвали стартовые составы
7 января в 21:00 в саудовской Джидде состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании
7 января в 21:00 состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Команды Барселона и Атлетик Бильбао сыграют на арене King Abdullah Sports City в саудовском городе Джидда.
Ханс-Дитер Флик и Эрнесто Вальверде назвали стартовые составы команд на полуфинальный матч
В другом полуфинале 8 января в Джидде сыграют Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.
Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 11 января, также в городе Джидда.
Барселона: Жоан Гарсия, Бальде, Кубарси, Ферран, Педри, Рафинья, Фермин, Френки де Йонг, Кунде, Эрик, Руни.
Запас: Левандовски, Ламин Ямаль, Рэшфорд, Марк Касадо, Жерар Мартин, Ольмо, Берналь, Щенсны, Дро, Кочен, Томми.
Атлетик Бильбао: Унаи Симон, Аресо, Вивиан, Паредес, Адама, Рего, Хаурегисар, Беренгер, Сансет, Роберт Наварро, Иньяки Уильямс.
Запас: Падилья, Горосабель, Нико Уильямс, Гурусета, Лекуе, Галаррета, Унаи Гомес, Нико Серрано, Изета, Селтон, Монреаль.
Инфографика
