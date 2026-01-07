7 января в 21:00 состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Команды Барселона и Атлетик Бильбао сыграют на арене King Abdullah Sports City в саудовском городе Джидда.

Ханс-Дитер Флик и Эрнесто Вальверде назвали стартовые составы команд на полуфинальный матч

В другом полуфинале 8 января в Джидде сыграют Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

Решающий матч мини-турнира четырех команд пройдет 11 января, также в городе Джидда.

Полуфинал Суперкубка Испании. Барселона и Атлетик назвали стартовые составы

Барселона: Жоан Гарсия, Бальде, Кубарси, Ферран, Педри, Рафинья, Фермин, Френки де Йонг, Кунде, Эрик, Руни.

Запас: Левандовски, Ламин Ямаль, Рэшфорд, Марк Касадо, Жерар Мартин, Ольмо, Берналь, Щенсны, Дро, Кочен, Томми.

Атлетик Бильбао: Унаи Симон, Аресо, Вивиан, Паредес, Адама, Рего, Хаурегисар, Беренгер, Сансет, Роберт Наварро, Иньяки Уильямс.

Запас: Падилья, Горосабель, Нико Уильямс, Гурусета, Лекуе, Галаррета, Унаи Гомес, Нико Серрано, Изета, Селтон, Монреаль.

