17 декабря, в финале Межконтинентального кубка между собой сыграют ПСЖ и Фламенго. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Парижане начинают этот турнир со стадии финала, есть ощущение, что они просто приехали забрать трофей, но надо обыграть непростого соперника. Команда в хорошей форме, однако, не все идеально, так как в чемпионате идут только вторыми, отставая на очко от Ланса. В последнем туре французской Лиги 1 удалось обыграть на выезде Мец со счетом 3:2.

В Лиге чемпионов клуб идет третьим в общей турнирной таблице, здесь главное финишировать в топ-8, чтоб не проводить лишних матчей. Из-за вызова в африканские сборные предстоящую встречу пропустят Хакими и Мбайе. На первом в истории клубном чемпионате ПСЖ тоже дошел до финала, но там была сложная борьба, в итоге уступили Челси в битве за трофей – 0:3.

Фламенго

Бразильский клуб начал этот турнир еще со стадии четвертьфинала, где обыграли мексиканский Крус Асуль – 2:1, а в полуфинале была победа над египетским Пирамидз – 3:0. Фламенго провел блестящий сезон, выиграл Кубок Либертадорес, а также взял титул в чемпионате Бразилии, поэтому по праву может считаться лучшей в Юной Америке.

После финала у футболистов будет почти месяц отпуска, так что игроки в волнующем предвкушении, хотя конечно хотят завоевать трофей. Команда может показать всему миру, что бразильский футбол ничем не уступает европейскому. Предстоящую встречу пропустят Аллан и Винья, под вопросом Дуглас Теллес. Стоит отметить и фактор акклиматизации, ведь находятся в Аль-Райян уже больше недели, а их соперники прилетят перед игрой, ведь в Европе сезон в самом разгаре.

Прогноз

Европейский клуб ожидаемо котируется фаворитом этой встречи, но не думаю, что игра будет легкой, южноамериканцы способны дать серьезный бой. Скорее всего, Фламенго постарается нейтрализовать слабые стороны соперника, из-за чего игра может получиться не самой интересной.

Команда ранее между собой никогда не играли. Рискну все-таки сделать ставку на чистую победу ПСЖ за 1,62, можно рассмотреть и вариант с низовым тоталом.