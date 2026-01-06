Талантливый украинский защитник, который играл за Динамо, уехал в Казахстан

Бывший защитник киевского «Динамо», полтавской «Ворсклы» и сборной Украины U-19 Даниил Хрипчук намерен продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Елимай», который пригласил украинца на просмотр. Если по итогам первого этапа учебно-тренировочных сборов Даниил впечатлит тренерский штаб местной команды, то получит полноценный контракт.

Хрипчук покинул «Динамо» в сентябре 2020 года и перебрался в «Ворсклу», где выступал за U-19, первую и вторую команды. В составе полтавского клуба провел 61 матч.

С июля 2025-го находится в статусе свободного агента. В апреле 2023 года Хрипчуком интересовалась испанская «Альмерия», однако тогда «Ворскла» отказалась отпускать талантливого футболиста.

«Елимай» занял четвертое место по итогам сезона 2025 в чемпионате Казахстана. Отставание от лидера составило 11 баллов, от третьей позиции – шесть пунктов.