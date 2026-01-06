Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Талантливый украинский защитник, который играл за Динамо, уехал в Казахстан
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 11:44 | Обновлено 06 января 2026, 13:03
1452
0

Даниил Хрипчук покинул полтавскую «Ворсклу» и теперь находится в статусе свободного агента

ФК Ворскла Полтава. Даниил Хрипчук

Бывший защитник киевского «Динамо», полтавской «Ворсклы» и сборной Украины U-19 Даниил Хрипчук намерен продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Елимай», который пригласил украинца на просмотр. Если по итогам первого этапа учебно-тренировочных сборов Даниил впечатлит тренерский штаб местной команды, то получит полноценный контракт.

Хрипчук покинул «Динамо» в сентябре 2020 года и перебрался в «Ворсклу», где выступал за U-19, первую и вторую команды. В составе полтавского клуба провел 61 матч.

С июля 2025-го находится в статусе свободного агента. В апреле 2023 года Хрипчуком интересовалась испанская «Альмерия», однако тогда «Ворскла» отказалась отпускать талантливого футболиста.

«Елимай» занял четвертое место по итогам сезона 2025 в чемпионате Казахстана. Отставание от лидера составило 11 баллов, от третьей позиции – шесть пунктов.

чемпионат Казахстана по футболу Елимай Динамо Киев Ворскла Полтава Даниил Хрипчук трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Telegram
