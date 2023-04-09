Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 19:03 |
1781
0
Источник: испанский клуб сделал предложение Ворскле по 19-летнему украинцу
«Альмерия» была заинтересована в Данииле Хрипчуке, однако полтавский клуб ответил отказом
09 апреля 2023, 19:03 |
1781
0
Испанский футбольный клуб «Альмерия» делал предложение полтавской «Ворскле» по 19-летнему украинскому защитнику Даниилу Хрипчуку.
Как сообщает SportArena, украинская команда ответила отказом.
Также Хрипчуком интересуются другие зарубежные клубы. С Испании полтавчанам было предложение и по 19-летнему голкиперу Павлу Исенко.
В нынешнем сезоне Хрипчук сыграл четыре матча в футболке «Ворсклы» в УПЛ, результативными действиями не отличился. Исенко провел пять поединков в чемпионате Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 апреля 2023, 09:59 9
Главный тренер киевского «Динамо» тяжело переносит длительные поездки автобусом
Футбол | 09 апреля 2023, 16:29 0
Получит ли украинец больше шансов?
Футбол | 09.04.2023, 15:01
Баскетбол | 08.04.2023, 18:58
Футбол | 08.04.2023, 20:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.04.2023, 00:59 1
08.04.2023, 18:58 24
07.04.2023, 18:10 16
07.04.2023, 17:48 4
08.04.2023, 20:33
09.04.2023, 08:30
09.04.2023, 12:15 6
08.04.2023, 21:45