Источник: испанский клуб сделал предложение Ворскле по 19-летнему украинцу

Испанский футбольный клуб «Альмерия» делал предложение полтавской «Ворскле» по 19-летнему украинскому защитнику Даниилу Хрипчуку.

Как сообщает SportArena, украинская команда ответила отказом.

Также Хрипчуком интересуются другие зарубежные клубы. С Испании полтавчанам было предложение и по 19-летнему голкиперу Павлу Исенко.

В нынешнем сезоне Хрипчук сыграл четыре матча в футболке «Ворсклы» в УПЛ, результативными действиями не отличился. Исенко провел пять поединков в чемпионате Украины.