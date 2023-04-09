Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: испанский клуб сделал предложение Ворскле по 19-летнему украинцу
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 19:03 |
1781
0

Источник: испанский клуб сделал предложение Ворскле по 19-летнему украинцу

«Альмерия» была заинтересована в Данииле Хрипчуке, однако полтавский клуб ответил отказом

09 апреля 2023, 19:03 |
1781
0
Источник: испанский клуб сделал предложение Ворскле по 19-летнему украинцу
ФК Ворскла. Даниил Хрипчук

Испанский футбольный клуб «Альмерия» делал предложение полтавской «Ворскле» по 19-летнему украинскому защитнику Даниилу Хрипчуку.

Как сообщает SportArena, украинская команда ответила отказом.

Также Хрипчуком интересуются другие зарубежные клубы. С Испании полтавчанам было предложение и по 19-летнему голкиперу Павлу Исенко.

В нынешнем сезоне Хрипчук сыграл четыре матча в футболке «Ворсклы» в УПЛ, результативными действиями не отличился. Исенко провел пять поединков в чемпионате Украины.

По теме:
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
Стали известно, сколько пропустит Юрченко из-за травмы
Динамо планирует пригласить Булецу на летний подготовительный сбор
Даниил Хрипчук трансферы трансферы УПЛ Альмерия Ворскла Полтава Павел Исенко трансферы Ла Лиги
Источник Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Может потребоваться операция. Луческу испытывает проблемы со здоровьем
Футбол | 09 апреля 2023, 09:59 9
Может потребоваться операция. Луческу испытывает проблемы со здоровьем
Может потребоваться операция. Луческу испытывает проблемы со здоровьем

Главный тренер киевского «Динамо» тяжело переносит длительные поездки автобусом

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Все в Челси заслуживают играть. Будь то Ковачич или Мудрик»
Футбол | 09 апреля 2023, 16:29 0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Все в Челси заслуживают играть. Будь то Ковачич или Мудрик»
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Все в Челси заслуживают играть. Будь то Ковачич или Мудрик»

Получит ли украинец больше шансов?

Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Футбол | 09.04.2023, 15:01
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Ротань вновь за старое. Черноморец выстоял в меньшинстве против Александрии
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Баскетбол | 08.04.2023, 18:58
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Футбол | 08.04.2023, 20:07
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
09.04.2023, 00:59 1
Футбол
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
08.04.2023, 18:58 24
Футбол
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
07.04.2023, 18:10 16
Бокс
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
07.04.2023, 17:48 4
Баскетбол
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
08.04.2023, 20:33
Футбол
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
Исраэль Адесанья – Алекс Перейра. Неожиданный удар. Видео боя и нокаута
09.04.2023, 08:30
MMA
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
Это личное. Как Де Дзерби оказался в центре скандала в 30-м туре АПЛ
09.04.2023, 12:15 6
Футбол
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
08.04.2023, 21:45
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности