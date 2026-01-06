Ньюкасл обратился в полицию из-за угроз игроку команды
Джо Уиллок подвергся оскорблениям из-за упущенного момента
«Ньюкасл» обратился в полицию из-за расистских оскорблений и угроз насилия в социальных сетях, направленных против Джо Уиллока.
Виллок упустил отличную возможность забить третий гол за «Ньюкасл» в добавленное время матча 20-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:0), после чего ему начали поступать оскорбительные сообщения в Instagram.
26-летний полузащитник уже ранее сталкивался с подобного рода оскорблениями, и «Ньюкасл» призвал компании социальных сетей, в частности Meta, принять быстрые меры.
В настоящее время главный тренер команды Эдди Хау поддержал игрока, а клуб опубликовал официальное заявление:
«Мы возмущены расистскими оскорблениями, которые получил Джо Уиллок в Instagram в воскресенье вечером.
После нашей победы над «Кристал Пэлас» Джо получил несколько прямых сообщений с одного Instagram-аккаунта, которые содержали расистские оскорбления и глубоко тревожные угрозы насилия против Джо и его семьи.
К сожалению, Джо уже ранее сталкивался с подобным. Каждый раз мы действовали быстро, чтобы поддержать его, и это снова стало нашим приоритетом.
Мы оперативно сообщили о данном случае полиции и полностью поддержим любое расследование, чтобы установить личность виновного и привлечь его к ответственности, где бы он ни находился.
Это возможно только при эффективных действиях со стороны Meta, владельцев Instagram. Мы призываем Meta предоставить полиции всю необходимую информацию для идентификации нарушителя и сделать это быстро.
Удаление контента и применение фильтров сообщений недостаточно. Компании социальных сетей должны делать больше для защиты пользователей и поддержки привлечения к ответственности тех, кто нарушает закон на их платформах.
Мы твердо стоим вместе с Джо и любым другим, кто сталкивается с подобными оскорблениями».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Лиссабон может перебраться Довбик
Команду может возглавить Энцо Мареска