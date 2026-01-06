Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл обратился в полицию из-за угроз игроку команды
Англия
06 января 2026, 11:14 | Обновлено 06 января 2026, 11:15
88
0

Ньюкасл обратился в полицию из-за угроз игроку команды

Джо Уиллок подвергся оскорблениям из-за упущенного момента

06 января 2026, 11:14 | Обновлено 06 января 2026, 11:15
88
0
Ньюкасл обратился в полицию из-за угроз игроку команды
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» обратился в полицию из-за расистских оскорблений и угроз насилия в социальных сетях, направленных против Джо Уиллока.

Виллок упустил отличную возможность забить третий гол за «Ньюкасл» в добавленное время матча 20-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:0), после чего ему начали поступать оскорбительные сообщения в Instagram.

26-летний полузащитник уже ранее сталкивался с подобного рода оскорблениями, и «Ньюкасл» призвал компании социальных сетей, в частности Meta, принять быстрые меры.

В настоящее время главный тренер команды Эдди Хау поддержал игрока, а клуб опубликовал официальное заявление:

«Мы возмущены расистскими оскорблениями, которые получил Джо Уиллок в Instagram в воскресенье вечером.

После нашей победы над «Кристал Пэлас» Джо получил несколько прямых сообщений с одного Instagram-аккаунта, которые содержали расистские оскорбления и глубоко тревожные угрозы насилия против Джо и его семьи.

К сожалению, Джо уже ранее сталкивался с подобным. Каждый раз мы действовали быстро, чтобы поддержать его, и это снова стало нашим приоритетом.

Мы оперативно сообщили о данном случае полиции и полностью поддержим любое расследование, чтобы установить личность виновного и привлечь его к ответственности, где бы он ни находился.

Это возможно только при эффективных действиях со стороны Meta, владельцев Instagram. Мы призываем Meta предоставить полиции всю необходимую информацию для идентификации нарушителя и сделать это быстро.

Удаление контента и применение фильтров сообщений недостаточно. Компании социальных сетей должны делать больше для защиты пользователей и поддержки привлечения к ответственности тех, кто нарушает закон на их платформах.

Мы твердо стоим вместе с Джо и любым другим, кто сталкивается с подобными оскорблениями».

По теме:
Большая потеря для Гвардиоли. Защитнику Сити придется делать операцию
Гвардиола попросил Манчестер Сити перехватить игрока, который нужен Реалу
Романо подвтердил. Новым тренером Челси станет 41-летний англичанин
Ньюкасл Джо Уиллок Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига полиция
Иван Чирко Источник: ФК Ньюкасл
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика сенсационно может подписать звезду сборной Украины. Это не Батагов
Футбол | 06 января 2026, 07:00 23
Бенфика сенсационно может подписать звезду сборной Украины. Это не Батагов
Бенфика сенсационно может подписать звезду сборной Украины. Это не Батагов

В Лиссабон может перебраться Довбик

Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Футбол | 05 января 2026, 15:59 8
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену

Команду может возглавить Энцо Мареска

Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06.01.2026, 10:04
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
Футбол | 05.01.2026, 11:44
О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
Европейская страна планирует ввести праздник в честь выхода сборной на ЧМ
Футбол | 06.01.2026, 10:53
Европейская страна планирует ввести праздник в честь выхода сборной на ЧМ
Европейская страна планирует ввести праздник в честь выхода сборной на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 4
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
05.01.2026, 15:01
Футбол
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 8
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 2
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем