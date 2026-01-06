Ньюкасл обратился в полицию из-за угроз игроку команды

«Ньюкасл» обратился в полицию из-за расистских оскорблений и угроз насилия в социальных сетях, направленных против Джо Уиллока.

Виллок упустил отличную возможность забить третий гол за «Ньюкасл» в добавленное время матча 20-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:0), после чего ему начали поступать оскорбительные сообщения в Instagram.

26-летний полузащитник уже ранее сталкивался с подобного рода оскорблениями, и «Ньюкасл» призвал компании социальных сетей, в частности Meta, принять быстрые меры.

В настоящее время главный тренер команды Эдди Хау поддержал игрока, а клуб опубликовал официальное заявление: