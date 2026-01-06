Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 января 2026, 10:23 | Обновлено 06 января 2026, 10:46
Отставка Аморима из МЮ, гол Салаха и дубль Осимхена в КАН, успех Свитолиной

Главные новости за 5 января на Sport.ua

Отставка Аморима из МЮ, гол Салаха и дубль Осимхена в КАН, успех Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 5 января.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед попрощался с главным тренером
Рубен Аморим работал с красными дьяволами с ноября 2024 года

2A. Понадобились овертаймы. Египет с голом Салаха вышел в четвертьфинал КАН
Фараоны по итогам 120 минут переиграли команду Бенина со счетом 3:1

2B. Дубль Осимхена. Нигерия отгрузила 4 мяча и вышла в четвертьфинал КАН
Сборная Мозамбика ничего не сумела противопоставить фавориту в 1/8 финала

3A. Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка
Батагов и Зубков играли со старта, а Сикан остался в резерве

4A. Канониры оторвались на 6 очков. Таблица АПЛ после зарубы Ман Сити и Челси
Ман Сити и Астон Вилла отстают от Арсенала на дистанцию двух побед

4B. Лестер вырвал победу у Вест Бромвича. Как выглядит таблица Чемпионшипа
Абдул Фатаву забил победный гол для хозяев поля на 90+3 минуте

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Украинский форвард продлил контракт с луганской «Зарей»

5B. О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко
Английский клуб продлит контракт с защитником сборной Украины до 2027 года

6A. Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за $21 млн
«Фламенго» хочет купить Кауана Элиаса

6B. Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Майкон может перейти в «Атлетико Минейро»

6C. Трансферная бомба? Сильнейший клуб континента нацелился на хавбека из УПЛ
Марлон Гомес может перейти из Шахтера в Фламенго

7A. Свитолина разгромно выиграла стартовый матч сезона в Окленде у Грачевой
Элина в двух сетах переиграла Варвару на старте турнира WTA 250 в Новой Зеландии

7B. Дерби с Элиной не будет. Стародубцева проиграла Бултер и покинула Окленд
Юлия уступила Кэти в матче 1/16 турнира WTA 250 в Новой Зеландии

7C. Непростой старт сезона: Ястремская вышла в 1/16 финала WTA 500 в Брисбене
Даяна переиграла Талию Гибсон в первом раунде пятисотника в Австралии

8A. Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Швеция обыграла Чехию и стала победителем турнира

8B. Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир на третьем месте
Кленовые завоевали бронзу, обыграв Финляндию

9. Юлиан Бойко разгромил соперника из Египта и вышел в Q2 German Masters
Украинский снукерист выиграл стартовый матч у Хатема Яссина со счетом 5:1

10. В шаге от успеха. Чего не хватило сборным Украины по игровым видам спорта
Не самые приятные моменты для украинских болельщиков

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
