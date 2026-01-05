ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Украинский форвард продлил контракт с луганской «Зарей»
Украинский нападающий Филипп Будковский продлил контракт с луганской «Зарей». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Прошлое соглашение между 33-летним футболистом и клубом Украинской Премьер-лиги истекало летом 2026 года, а по новому контракту сотрудничество продлено до двух лет.
В текущем сезоне Филипп Будковский провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться восьмью забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Ранее Филипп Будковский прокомментировал слухи о своем будущем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жирона выбралась из зоны вылета
Рыбалка сообщил, что украинец уже проходит подготовку в учебном центре