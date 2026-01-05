Динамо или Казахстан? Будковский прокомментировал слухи о своем будущем

Форвард луганской «Зари» Филипп Будковский прокомментировал последние трансферные слухи, которые связывали одного из лучших бомбардиров чемпионата Украины с киевским «Динамо» и клубами из Казахстана:

О Казахстане: «Разговор есть, но конкретики нет. Не скажу, что я поеду в Казахстан. Я общаюсь с «Зарей» о продлении контракта. Если все будет хорошо, мы обсудим все пункты, то я еще останусь. Если нет, то в принципе есть какой-то поезд, который еще ждет меня, как об этом пишут».

О Динамо: «Киевское Динамо? Я этого не слышал. Не знаю такую ​​информацию. У меня агента нет, если что. В чемпионате Украины всякое бывает, это же футбольная жизнь. Из «Шахтера» в «Динамо» напрямую переходили люди. Правда, в других чемпионатах были такие случаи, но там фанаты за такое голову отбивают. Однако у нас, к счастью, в этом плане немного полегче».

О Заре: «Тайного Санты у нас не было, сыграли последнюю игру и сразу разъехались. Потому что у нас такая команда, что многие иностранцы и они сразу уехали. 13 января мы уже выезжаем в Турцию, 14 начинаются тренировки. Будем совершенствовать то, чего нам не хватало в первом круге».

В нынешнем сезоне Филипп провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда заканчивается в июне 2026 года. Трансферная стоимость Будковского составляет 300 тысяч евро.