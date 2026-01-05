Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо или Казахстан? Будковский прокомментировал слухи о своем будущем
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 09:47 |
1236
2

Динамо или Казахстан? Будковский прокомментировал слухи о своем будущем

Контракт украинского форварда истекает после завершения сезона 2025/26

05 января 2026, 09:47 |
1236
2 Comments
Динамо или Казахстан? Будковский прокомментировал слухи о своем будущем
ФК Заря Луганск. Филипп Будковский

Форвард луганской «Зари» Филипп Будковский прокомментировал последние трансферные слухи, которые связывали одного из лучших бомбардиров чемпионата Украины с киевским «Динамо» и клубами из Казахстана:

О Казахстане: «Разговор есть, но конкретики нет. Не скажу, что я поеду в Казахстан. Я общаюсь с «Зарей» о продлении контракта. Если все будет хорошо, мы обсудим все пункты, то я еще останусь. Если нет, то в принципе есть какой-то поезд, который еще ждет меня, как об этом пишут».

О Динамо: «Киевское Динамо? Я этого не слышал. Не знаю такую ​​информацию. У меня агента нет, если что. В чемпионате Украины всякое бывает, это же футбольная жизнь. Из «Шахтера» в «Динамо» напрямую переходили люди. Правда, в других чемпионатах были такие случаи, но там фанаты за такое голову отбивают. Однако у нас, к счастью, в этом плане немного полегче».

О Заре: «Тайного Санты у нас не было, сыграли последнюю игру и сразу разъехались. Потому что у нас такая команда, что многие иностранцы и они сразу уехали. 13 января мы уже выезжаем в Турцию, 14 начинаются тренировки. Будем совершенствовать то, чего нам не хватало в первом круге».

В нынешнем сезоне Филипп провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда заканчивается в июне 2026 года. Трансферная стоимость Будковского составляет 300 тысяч евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче вернул в команду легендарного ветерана
Источник: Европейский топ-клуб принял решение о трансфере Довбика
Голкипер возвращается в Кудровку, потому что его команда снята с турнира
Заря Луганск Динамо Киев Филипп Будковский чемпионат Казахстана по футболу трансферы трансферы УПЛ продление контракта
Николай Тытюк Источник: Радио Чемпион
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определено место Лобановского в рейтинге лучших тренеров за всю историю
Футбол | 05 января 2026, 05:13 1
Определено место Лобановского в рейтинге лучших тренеров за всю историю
Определено место Лобановского в рейтинге лучших тренеров за всю историю

Украинский тренер – на 13-й позиции

Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Бокс | 04 января 2026, 09:14 6
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»

Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик

Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Футбол | 04.01.2026, 23:44
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Три клуба ведут борьбу за игрока киевского Динамо. Он уйдет бесплатно
Футбол | 05.01.2026, 08:35
Три клуба ведут борьбу за игрока киевского Динамо. Он уйдет бесплатно
Три клуба ведут борьбу за игрока киевского Динамо. Он уйдет бесплатно
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vovei
За Короваева фанаты никому голову не отбили. 
Ответить
0
Glor
Динамо или Казахстан? Казахстан одержал бы победу 3:0 над Динамо.
Если имелось ввиду кто сильнее))
Ответить
0
Популярные новости
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 04:48
Хоккей
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 1
Футбол
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 5
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем