Романо подвтердил. Новым тренером Челси станет 41-летний англичанин

Бывший тренер французского «Страсбурга» Лиам Росеньор возглавит английский «Челси» в ближайшее время. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

41-летний специалист прибыл в Англию и сообщил, что готов подписать контракт с лондонским клубом, который ранее прекратил сотрудничество с Энцо Мареской.

«Я вскоре стану новым менеджером «Челси», одного из крупнейших клубов мира», – заявил Лиам.

Росеньор завершил профессиональную карьеру футболиста в 2018 году. Защищал цвета «Бристоля», «Фулхэма», «Рэдинга», «Халл Сити», «Брайтона» и других английских команд.

С 2018 года работал тренером в структурах «Брайтона», «Дерби», возглавлял «Халл Сити». С 2024-го стал наставником французского «Страсбурга», который занимает седьмое место в чемпионате Лиги 1.