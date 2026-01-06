Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Романо подвтердил. Новым тренером Челси станет 41-летний англичанин
Англия
Лиам Росеньор прибыл в Лондон и готов возглавить клуб из Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Бывший тренер французского «Страсбурга» Лиам Росеньор возглавит английский «Челси» в ближайшее время. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

41-летний специалист прибыл в Англию и сообщил, что готов подписать контракт с лондонским клубом, который ранее прекратил сотрудничество с Энцо Мареской.

«Я вскоре стану новым менеджером «Челси», одного из крупнейших клубов мира», – заявил Лиам.

Росеньор завершил профессиональную карьеру футболиста в 2018 году. Защищал цвета «Бристоля», «Фулхэма», «Рэдинга», «Халл Сити», «Брайтона» и других английских команд.

С 2018 года работал тренером в структурах «Брайтона», «Дерби», возглавлял «Халл Сити». С 2024-го стал наставником французского «Страсбурга», который занимает седьмое место в чемпионате Лиги 1.

По теме:
Большая потеря для Гвардиоли. Защитнику Сити придется делать операцию
Ньюкасл обратился в полицию из-за угроз игроку команды
Легенда Барселоны готов возглавить Манчестер Юнайтед после ухода Аморима
Николай Тытюк
cooperchack
Я вскоре стану новым менеджером «Челси», одного из крупнейших клубов мира», – заявил Лиам. 
Это он хотел сразу сказать о компенсации при увольнении?
Ответить
0
