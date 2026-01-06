Романо подвтердил. Новым тренером Челси станет 41-летний англичанин
Лиам Росеньор прибыл в Лондон и готов возглавить клуб из Премьер-лиги
Бывший тренер французского «Страсбурга» Лиам Росеньор возглавит английский «Челси» в ближайшее время. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
41-летний специалист прибыл в Англию и сообщил, что готов подписать контракт с лондонским клубом, который ранее прекратил сотрудничество с Энцо Мареской.
«Я вскоре стану новым менеджером «Челси», одного из крупнейших клубов мира», – заявил Лиам.
Росеньор завершил профессиональную карьеру футболиста в 2018 году. Защищал цвета «Бристоля», «Фулхэма», «Рэдинга», «Халл Сити», «Брайтона» и других английских команд.
С 2018 года работал тренером в структурах «Брайтона», «Дерби», возглавлял «Халл Сити». С 2024-го стал наставником французского «Страсбурга», который занимает седьмое место в чемпионате Лиги 1.
🚨🔵 BREAKING: Liam Rosenior confirms he’s set to sign for Chelsea as new head coach!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026
“I’m about to become the new manager of Chelsea, one of the biggest clubs in the world”, Rosenior announces.
Agreement in place. ✅ pic.twitter.com/dxJqvWspWG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майкон может перейти в «Атлетико Минейро»
В Шотландии хотят полностью насладиться историческим достижением
Это он хотел сразу сказать о компенсации при увольнении?