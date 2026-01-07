Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Болонья
07.01.2026 19:30 - : -
Аталанта
Италия
07 января 2026, 13:33 | Обновлено 07 января 2026, 14:31
Болонья – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 7 января в 19:30 по Киеву

07 января 2026, 13:33 | Обновлено 07 января 2026, 14:31
Болонья – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января, свою встречу в рамках Серии А проведут Болонья – Аталанта. Старт матча запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Болонья

У «сине-красных» был неплохой старт сезона, но сейчас команда находится на серии из пяти матчей без побед, за этот период удалось набрать всего два очка. Болонья сейчас седьмая в чемпионате, отставание от зоны еврокубков составляет четыре очка. В последнем туре клуб уступил на выезде Интеру со счетом 1:3.

Недавно была возможность выиграть трофей, но команда уступила в финале Суперкубка Италии неаполитанцам со счетом 0:2. Сейчас важно прервать эту серию без побед, иначе можно будет забыть о борьбе за высокие места. В Лиге Европы клуб идет на 13 месте, попадание в плей-офф уже дело техники. Травмирован основной вратарь Скорупски, не сыграют Бернардески и Бонифаци.

Аталанта

Бергамаски неважно начали чемпионат, именно из-за слабых результатов в Серии А был уволен главный тренер Иван Юрич. Смена коуча пошла команде на пользу, ведь при Палладино было 6 побед и два поражения. В последнем туре Аталанта одолела на своем поле сильную Рому, под руководством Гаспперини, который принес славу клубу в качестве тренера.

Команда поднялась на восьмое место, отставание от зоны еврокубков пять очков, при этом конкуренты провели на игру меньше. Отлично идут дела в Лиге чемпионов, где Аталанта занимает пятую строчку, путевка в плей-офф гарантирована, теперь важно удержаться в топ-8. Баккер и Белланова не сыграют из-за травм, под вопросом Колашинац и Скальвини, Коссуну и Лукман вызван в свои африканские сборные.

Личные встречи

В прошлом сезоне Аталанта, сыграла 1:1 на выезде в чемпионате, а дома выиграла со счетом 2:0, еще один матч состоялся в Кубке Италии, там Болонья выиграла на выезде – 1:0.

Прогноз

Если исходить из котировок, фаворита в этой паре нет, Болонья играет дома, а Аталанта в лучшей форме. Матч интересен еще и тем, что клубы являются прямыми конкурентами, в турнирной таблице их разделяет всего один балл.

Это будет напряженная и тяжелая битва примерно равных соперников, многое будет зависеть от реализации, считаю высокой вероятность ничьи. Рискну сделать ставку на обмен забитыми мячами за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Болонья
7 января 2026 -
19:30
Аталанта
Обе забьют 1.76
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Болонья Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
