Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
07.01.2026 21:30 - : -
Брайтон
Англия
07 января 2026, 09:23 |
Манчестер Сити – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 7 января в 21:30 по Киеву

Манчестер Сити – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Сити

В среду, 7 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Манчестер Сити

В текущем сезоне манчестерцы демонстрируют действительно достойные результаты. После 20 туров Премьер-лиги на их счету есть 42 зачетных пункта, позволяющих занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», составляет уже 6 баллов. В Кубке английской лиги «горожане» квалифицировались в 1/2 финала, где сыграют против «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов клуб завоевал 13 очков за 6 игр, поэтому пока занимает 4-ю строчку общей таблицы соревнований. Однако расстояние от многих конкурентов за топ-8 очень маленькое – 1-2 балла.

Также у команды есть небольшие кадровые проблемы – два основных защитника, Гвардиол и Диаш, травмировались и выбыли на длительные периоды.

Брайтон

Не слишком уверенные результаты демонстрируют «чайки» в последних играх, хотя начали сезон довольно неплохо. Тем не менее, за 20 туров клубу удалось добыть в борьбе 28 зачетных пунктов – пока этого достаточно, чтобы занимать 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. Расстояние от топ-5 пока составляет 3 очка.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от «Арсенала».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждая команда имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Брайтон» одержал лишь 1 победу в последних 7-х матчах.
  • Беспроигрышная серия «Ман Сити» продолжается уже 10 игр подряд. На счету команды 8 побед и 2 ничьи.
  • «Манчестер Сити» забил 44 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.62.

Манчестер Сити
7 января 2026 -
21:30
Брайтон
Обе забьют 1.62
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
