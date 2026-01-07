Росеньор получил многолетний контракт, как и у многих игроков Челси

Новый главный тренер Челси Лиам Росеньор подписал соглашение с Челси до 2032 года.

Это не стало большим сюрпризом, поскольку у большинства игроков в составе «синих» есть долгосрочные контракты, четверо из которых вплоть до 2033 года (Коул Палмер, Жоау Педру, Дарио Эссуго и Эстевао).

Соглашение Михаила Мудрика с Челси рассчитано до конца июня 2031 года.

Ниже приведем дату окончания контрактов всех игроков лондонского клуба.

Сроки контрактов игроков и главного тренера Челси