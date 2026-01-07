Англия07 января 2026, 19:19 |
Росеньор получил многолетний контракт, как и у многих игроков Челси
Вспомним каждого футболиста «синих» и дату окончания соглашения с клубом
Новый главный тренер Челси Лиам Росеньор подписал соглашение с Челси до 2032 года.
Это не стало большим сюрпризом, поскольку у большинства игроков в составе «синих» есть долгосрочные контракты, четверо из которых вплоть до 2033 года (Коул Палмер, Жоау Педру, Дарио Эссуго и Эстевао).
Соглашение Михаила Мудрика с Челси рассчитано до конца июня 2031 года.
Ниже приведем дату окончания контрактов всех игроков лондонского клуба.
Сроки контрактов игроков и главного тренера Челси
- 30.06.27 – Рахим Стерлинг (Англия)
- 30.06.27 – Тайрик Джордж (Англия)
- 30.06.27 – Шумайра Меука (Англия)
- 30.06.27 – Рэгги Уолш (Англия)
- 30.06.27 – Олли Харрисон (Англия)
- 30.06.28 – Тосин Адарабиойо (Англия)
- 30.06.28 – Марк Кукурелья (Испания)
- 30.06.28 – Трево Чалоба (Англия)
- 30.06.28 – Рис Джеймс (Англия)
- 30.06.28 – Габриэль Слонина (США)
- 30.06.28 – Генезис Антви (Швеция)
- 30.06.28 – Макс Меррик (Англия)
- 30.06.29 – Алекс Дисаси (Франция)
- 30.06.29 – Уэсли Фофана (Франция)
- 30.06.29 – Леви Колвилл (Англия)
- 30.06.29 – Марк Гию (Испания)
- 30.06.29 – Джош Ачеампонг (Англия)
- 30.06.30 – Роберт Санчес (Испания)
- 30.06.30 – Бенуа Бадияшиль (Франция)
- 30.06.30 – Мало Густо (Франция)
- 30.06.30 – Ромео Лавия (Бельгия)
- 30.06.30 – Андрей Сантос (Бразилия)
- 30.06.31 – Педру Нету (Португалия)
- 30.06.31 – Михаил Мудрик (Украина)
- 30.06.31 – Филипп Йоргенсен (Дания)
- 30.06.31 – Лиам Делап (Англия)
- 30.06.31 – Мойзес Кайседо (Эквадор)
- 30.06.32 – Энцо Фернандес (Аргентина)
- 30.06.32 – Джейми Гиттенс (Англия)
- 30.06.32 – Алехандро Гарначо (Аргентина)
- 30.06.32 – Жоррел Хато (Нидерланды)
- 2032 – Лиам Росеньор (Англия)
- 30.06.33 – Коул Палмер (Англия)
- 30.06.33 – Жоау Педру (Бразилия)
- 30.06.33 – Дарио Эссуго (Португалия)
- 30.06.33 – Эстевао (Бразилия)
